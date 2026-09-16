Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP) i-a călcat pe urme compatrioatei Angelique Kerber și a ajuns multiplu câștigător, în turneele de mare șlem.

Tenismenul german s-a impus, în 2026, pe zgura de la Roland Garros, iar, pe hardul de la New York, a confirmat că poate încheia toate socotelile într-o astfel de competiție, cel puțin în situația în care nu îi întâlnește în meci direct pe Jannik Sinner sau Carlos Alcaraz.

Boris Becker îl vede pe Jannik Sinner cedând, în toamnă, locul întâi în clasament

Întrebat la conferința de presă organizată după finala US Open 2026 dacă se consideră cel mai bun tenismen din lume, la ora actuală, Zverev a răspuns afirmativ, dar a precizat că răspunsul depinde de contextul în care Sinner a petrecut mai mult timp alături de medici decât pe terenul de tenis, în ultimele săptămâni, iar Alcaraz a revenit de curând, după o absență de patru luni și jumătate.

Boris Becker însă pare să aibă o încredere mai mare în viitorul apropiat al lui Alexander Zverev, în care îl vede urcând, în premieră, pe întâia treaptă a clasamentului ATP.

Zverev mai are de recuperat 1810 puncte

Cel mai tânăr campion din istoria turneului de la Wimbledon crede că Zverev se va arăta capabil să ducă misiunea la bun sfârșit, în partea finală a acestui sezon, chiar dacă Sinner încă dispune de un avans de 1810 puncte, în raport cu jucătorul german.

„Cred că Sascha va obține prima poziție în clasament până la Turneul Campionilor,” s-a pronunțat Boris Becker, într-o postare pe X.