GALERIE FOTO Boris Becker i-a numărat deja zilele: când îl vede pe Zverev întrecându-l pe Sinner, în clasamentul ATP

Boris Becker i-a numărat deja zilele: când îl vede pe Zverev întrecându-l pe Sinner, în clasamentul ATP Tenis
Marcu Czentye
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Boris Becker a prezis când Alexander Zverev va deveni noul număr unu ATP.

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Boris BeckerAlexander ZverevJannik Sinnerlider mondialnumar 1 ATP
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Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP) i-a călcat pe urme compatrioatei Angelique Kerber și a ajuns multiplu câștigător, în turneele de mare șlem.

Tenismenul german s-a impus, în 2026, pe zgura de la Roland Garros, iar, pe hardul de la New York, a confirmat că poate încheia toate socotelile într-o astfel de competiție, cel puțin în situația în care nu îi întâlnește în meci direct pe Jannik Sinner sau Carlos Alcaraz.

Boris Becker îl vede pe Jannik Sinner cedând, în toamnă, locul întâi în clasament

Întrebat la conferința de presă organizată după finala US Open 2026 dacă se consideră cel mai bun tenismen din lume, la ora actuală, Zverev a răspuns afirmativ, dar a precizat că răspunsul depinde de contextul în care Sinner a petrecut mai mult timp alături de medici decât pe terenul de tenis, în ultimele săptămâni, iar Alcaraz a revenit de curând, după o absență de patru luni și jumătate.

Boris Becker însă pare să aibă o încredere mai mare în viitorul apropiat al lui Alexander Zverev, în care îl vede urcând, în premieră, pe întâia treaptă a clasamentului ATP.

Zverev mai are de recuperat 1810 puncte

Cel mai tânăr campion din istoria turneului de la Wimbledon crede că Zverev se va arăta capabil să ducă misiunea la bun sfârșit, în partea finală a acestui sezon, chiar dacă Sinner încă dispune de un avans de 1810 puncte, în raport cu jucătorul german.

„Cred că Sascha va obține prima poziție în clasament până la Turneul Campionilor,” s-a pronunțat Boris Becker, într-o postare pe X.

Alexander Zverev

  • Novak djokovic zverev 04
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Aspectul care crește șansele ca această predicție să devină realitate constă nu doar în forma de moment - superioară lui Zverev -, dar și în numărul de puncte de apărat, în ultimele săptămâni ale stagiunii.

Sinner mai are de apărat 2550 de puncte în 2026, pe când Zverev, doar 1080, cu 1470 mai puține decât italianul, notează Tennis Head.

Sinner, palmares clar împotriva lui Zverev

Calculul strâns poate fi înclinat în favoarea lui Jannik Sinner, atât timp cât Alexander Zverev va depinde de victorie într-un meci direct cu italianul, dat istoricul meciurilor directe dintre cei doi.

Sinner a câștigat de 11 ori în cele 15 meciuri directe avute cu Zvrev, în circuitul ATP.

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