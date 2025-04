Cosmin Olăroiu: Da. Tot în Champions League, dar în 2015, când am trecut de Al-Hilal în semifinale. Atunci, eram la Al-Ahli Dubai. În retur, ei erau calificați până când s-au arătat minutele de prelungire de pe margine. Noi am condus cu 2-0, ei ne-au egalat și noi am dat golul victoriei, de 3-2, și al calificării, în minutul 90+5.

Ar trebui e prea mult spus. Avem o șansă. Când ajungi într-o finală, mai ales una continentală, orice e posibil. Noi și acum, în semifinală, am avut emoții foarte mari. Adică, am început slab returul, jucătorii mei erau foarte nervoși, foarte motivați, dar foarte tensionați. Abia după vreo 20 de minute, au început să joace la un nivel normal. Dar meciurile astea internaționale sunt extrem de grele. Nu există niciun meci ușor.

A lăsat de înțeles că va prelua naționala Emiratelor

Ce puteți să-mi spuneți despre oferta pe care o aveți din partea Federației din Emirate?

Deocamdată, n-am ce să spun. Am discutat cu cei de la federație, o să discut și cu clubul Sharjah, să vedem poziția clubului, chiar dacă mai am doar 2 luni de contract. Mai am treburi de făcut aici. Până în acest moment, am încercat să mă concentrez pe ce am de făcut aici. Mai ales că avem două finale de jucat până la finalul sezonului, în Cupa Președintelui și în Liga Campionilor. Vom vedea, în următoarele zile, ce se va întâmpla.

Vă tentează însă postul de selecționer al unei naționale care e în cărți pentru calificarea la Mondiale?

Situația nu e foarte bună. Adică, șanse există. Dacă șansele sunt și de 1%, firește, trebuie să te lupți. Dar, realist vorbind, situația calificării nu e una foarte ușoară. Nu e ca și cum suntem, practic, calificați pentru Mondiale. Nici măcar nu depinzi de tine. Situația calificării ține și de jocul rezultatelor. Dar, la fel de adevărat e că, după această fază a grupelor, mai există o posibilitate de calificare. Acum, noi trebuie să vedem în care dintre variante vom reuși să ne încadrăm (n.r. – calificare directă după faza grupelor sau o eventuală calificare prin ruta ulterioară, după această fază a grupelor). Important e să reușim să ne calificăm. Dacă se va ajunge la un acord cu federația, vom face tot ce ține de noi, de stafful tehnic, să reușim această calificare.