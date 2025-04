Cosmin Olăroiu poate finaliza acum eventuala sa numire în funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite! Pentru că, dacă ar bate palma cu federația, ar face acest lucru din postura unui antrenor care tocmai a scris istorie în fotbalul din micuțul stat din zona Golfului Persic.

Sport.ro a explicat aici ce înseamnă calificarea celor de la Sharjah în finala Ligii Campionilor Asiei 2. Această performanță a fost atinsă după un retur de infarct, câștigat în minutele 90+4 și 90+9, cu Al-Taawoun din Arabia Saudită.

După această calificare memorabilă, Oli a venit în fața jurnaliștilor și, vizibil bucuros, a vorbit despre victoria obținută.

„În primul rând, trebuie să le mulțumesc jucătorilor pentru seara asta magică. Trebuie să le mulțumesc suporterilor care au venit în număr foarte mare și și-au susținut echipa, în mod fantastic. Le mulțumesc tuturor celor implicați în clubul Sharjah, medici, doctori, staff, manageri, conducere, toată lumea. Faptul că am ajuns aici e meritul fiecăruia. Mă bucur enorm de mult, pentru că băieții au muncit“, și-a început Olăroiu discursul.

Olăroiu: „Thanks god! Alhamdulillah“

Mai departe, românul a explicat începutul ezitant al echipei sale, în manșa secundă, în condițiile în care, în minutul 15, Al-Taawoun a ratat un penalty, la scorul de 0-0. De precizat că formația saudită câștigase, acasă, în prima manșă, cu 1-0.

„Am avut un început de meci dezastruos, pentru că erau foarte dornici să câștige, foarte tensionați (n.r. – jucătorii lui), presiunea era foarte mare. Pe urma, după primele 15-20 minute, ușor ușor, am pus stăpânire pe joc. La pauză, le-am spus că, atunci când te temi, inevitabil, pierzi. Nu există altă variantă. Și le-am mai spus, înainte să iasă (n.r. – pe teren pentru repriza a doua), de meciul cu Al-Wasl din Cupa Președintelui. Când am întors scorul, de la 0-2, în câteva minute, și am câștigat și am obținut calificarea. Și acum, cu mici diferențe, a fost același scenariu. Ce să zic? Thanks god, Alhamdulillah (n.r. – Îi mulțumesc lui Dumnezeu). Suntem în finală, suntem fericiți. Toți suporterii sunt fericiți. Toți iubitorii fotbalului din Emirate sunt mândri de echipa asta“, a adăugat Oli.

„Am 56 de ani, dar după meciul ăsta am ajuns la 70!“

Românul, vesel după o calificare istorică, a vorbit și despre cum a trăit returul dramatic cu Al-Taawoun de pe margine.

„Am aproape 56 de ani, dar am ajuns la 70 după meciul ăsta, cu stresul ăsta. De acum, important e să nu ne mulțumim că am ajuns aici (n.r. – în finală) și să ne dorim câștigarea trofeului“, a declarat antrenorul lui Sharjah.

Întrebat ce echipă ar prefera în ultimul act, în meciul cu trofeul pe masă, Oli a spus: „Am văzut manșa tur din cealaltă semifinală și mi se pare că echipa din Singapore n-are un stadion pentru o finală de Liga Campionilor Asiei. Terenul e sintetic. Dar ce vrea Dumnezeu, vom vedea cu cine vom juca“.

În finala Ligii Campionilor Asiei 2, pe 18 mai, Sharjah va întâlni Lion City Sailors (Singapore). Această formație a trecut de Sydney FC (Australia), în cealaltă semifinală, cu scorul general de 2-1.