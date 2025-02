Aparențele înșală, inclusiv în fotbal. Ce se întâmplă, în acest moment, la Sharjah, demonstrează perfect acest lucru.

Din exterior, se vede o echipă pe val, construită de Cosmin Olăroiu (55 de ani). Iată bornele unui sezon istoric, cum n-a mai existat până acum în istoria clubului Sharjah:

*27 de puncte strânse din 30 posibile, după primele zece etape din campionat. Vorbim despre o performanță nemaiîntâlnită în istoria primei ligi din Emirate.

*În cele 26 de meciuri oficiale, în toate competițiile, Sharjah a pierdut doar de trei ori. În rest, a înregistrat 21 de victorii și 2 remize. Golaverajul: 50-17!

*În campionat, Sharjah e lider după 14 etape, având cele mai multe victorii (12) și cea mai bună apărare (doar 5 goluri încasate).

*Pe lângă locul 1 ocupat în campionat, Sharjah își continuă parcursul și în alte trei competiții. E calificată în optimile Ligii Campionilor Asiei 2, în semifinalele Cupei Președintelui și în semifinalele Cupei Emiratelor.

Și jurnaliștii din Emirate sunt uimiți!

Sezonul fantastic pe care îl traversează Sharjah reprezintă o mare surpriză. Pentru că această formație nu dispune de un buget la fel de mare, precum granzii din Emirate, Al-Jazira, Al-Ain sau Shabab Al-Ahli.

În plus, lotul e foarte „subțire“, după cum a remarcat presa din Emirate, de curând.

În aceste condiții, Oli a tot sperat că, văzând rezultatele excelente ale echipei, șefii vor veni în ajutorul său, făcând mai multe transferuri, în această iarnă. Din păcate pentru tehnicianul român, el a fost abandonat de conducerea lui Sharjah. Dovadă și faptul că, deși perioada de mercato e pe final, sub comanda lui Olăroiu a sosit un singur jucător nou: marocanul de 35 de ani, Adel Taarabt. Inclusiv acesta a fost adus, liber de contract, după ce a fost pus pe liber de Al-Nasr Dubai din cauza unui conflict cu antrenorul clubului.

Olăroiu a răbufnit: „Nu se vrea să câștigăm!“

După ce a tot așteptat transferurile care nu s-au făcut, Oli a răbufnit acum. Într-o conferință explozivă, tehnicianul român a vorbit, în premieră, despre posibila sa plecare de la Sharajh, echipă pe care a preluat-o în noiembrie 2021 și alături de care a cucerit deja patru trofee.

„Din păcate, atunci când avem probleme, soluțiile noastre sunt foarte reduse. Și chiar nu înțeleg lucrul acesta... Suntem o echipă care ne batem în toate cele patru competiții și nu putem să stăm în 10, 12, 14 jucători... Mi se pare că va fi foarte, foarte greu. De obicei, pentru a obține mai mult, pentru a creștea valoarea echipei, avem nevoie de jucători mai buni. Dar, din câte văd eu, nu se întâmplă nimic. Nu înțeleg... E foarte greu să înțeleg! Eu vreau să câștig. Dacă nu se poate și nu se vrea să câștigăm, atunci, cred că ar fi bine ca fiecare să meargă pe drumul lui! Sunt foarte dezamăgit“, a tunat Oli.

Mai depare, acesta a ținut să-și evidențieze elevii, spunând că rezultatele de până acum sunt exclusiv meritul lor.

„Le mulțumesc jucătorilor pentru efort, pentru toată dăruirea de care au dat dovadă. Au luptat până la epuizare. Dar, a trebuit să-l folosim pe Camara accidentat. Luan cu probleme, cu risc de accidentare. Dar, chiar și așa, jucătorii au dat dovadă de mare caracter, încă o dată. Am câștigat, am luat cele 3 puncte (n.r. – în etapa din weekend), care ne mețin în cursă, dar nu știu până când... Sharjah n-are nevoie doar de un atacant, are nevoie de mai mulți jucători! Avem nevoie de mai mulți jucători, ca să avem mai multe soluții pentru fiecare post“, a spus Olăroiu.

„Păi, vorbește cineva cu mine?!“

În continuarea conferinței sale explozive, Oli a avut următorul dialog cu un jurnalist arab prezent în sală.

*Reporter: Încă n-ați ajuns la un acord cu board-ul clubului, privind jucătorii care vor veni?

Cosmin Olăroiu: Păi, cu cine să ajung?

Reporter: Cu board-ul clubului...

Cosmin Olăroiu: Păi, board-ul vorbește cu mine? Eu le-am dat un raport, le-am scris de ce am nevoie. Nimeni nu vorbește cu mine. Nu-mi spun... Și numai ei știu ce o să se întâmple. Va fi același scenariu (n.r. – ironic, cu referire la faptul că nu va veni nimeni).