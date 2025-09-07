Kylian Mbappe a dezvăluit că Bayern Munchen, Borussia Dortmund și RB Leipzig au încercat să-l transfere înainte de mutarea sa la Paris Saint-Germain din 2017.

Într-un interviu pentru Bild am Sonntag, starul francez a confirmat că interesul din Bundesliga a fost real, însă a venit prea devreme.

„Multe cluburi au vorbit cu mine. Am vorbit cu oficialii lui Bayern Munchen. M-au contactat când eram foarte tânăr și Monaco era gata să mă lase să plec. Și Dortmund a întrebat, la fel și RB Leipzig. Poate au mai fost și altele, dar nu-mi mai amintesc. Acum e puțin cam târziu”, a spus Mbappe, care a ales atunci PSG în locul unei aventuri în Germania.

Mbappe a ajuns la PSG, după la Real Madrid

Transferul său din 2017, în valoare de 180 de milioane de euro, l-a transformat în cel mai scump adolescent din istoria fotbalului și al doilea cel mai scump jucător din toate timpurile. Cu PSG, Mbappe a câștigat șase titluri de campion, patru Cupe ale Franței și a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului.

În 2024, după ani de speculații, francezul a semnat cu Real Madrid, unde a început în forță. Vârful a câștigat UEFA Super Cup și Cupa Intercontinentală, a fost golgheter în primul său sezon și a câștigat prima sa Gheată de Aur europeană.

La nivel internațional, Mbappe a scris deja istorie cu Franța. Campion mondial în 2018, finalist în 2022, câștigător al UEFA Nations League în 2021, Mbappe l-a și egalat la goluri pe legendarul Thierry Henry (51).

