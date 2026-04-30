Naționala Moldovei U17 a încheiat evoluția la mini-turneul de calificare pentru Campionatul European 2025/26 (runda a doua, grupa B4) cu o victorie categorică, scor 7-0, în fața reprezentativei Gibraltarului. Partida s-a disputat pe stadionul Zimbru din Chișinău și a reprezentat cel mai convingător succes al tricolorilor de peste Prut în actuala campanie, informează Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.

”Grație acestui rezultat, selecționata pregătită de Andrei Radiola a acumulat 5 puncte și a ocupat locul secund în grupă, fiind devansată doar de Finlanda, care a terminat pe prima poziție cu 7 puncte. Un aspect remarcabil al parcursului Moldovei este faptul că echipa nu a primit niciun gol în cele trei meciuri disputate, încheind grupa cu un golaveraj de 7-0”, a mai precizat sursa citată.