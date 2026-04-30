Naționala Moldovei U17 a încheiat evoluția la mini-turneul de calificare pentru Campionatul European 2025/26 (runda a doua, grupa B4) cu o victorie categorică, scor 7-0, în fața reprezentativei Gibraltarului. Partida s-a disputat pe stadionul Zimbru din Chișinău și a reprezentat cel mai convingător succes al tricolorilor de peste Prut în actuala campanie, informează Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.
”Grație acestui rezultat, selecționata pregătită de Andrei Radiola a acumulat 5 puncte și a ocupat locul secund în grupă, fiind devansată doar de Finlanda, care a terminat pe prima poziție cu 7 puncte. Un aspect remarcabil al parcursului Moldovei este faptul că echipa nu a primit niciun gol în cele trei meciuri disputate, încheind grupa cu un golaveraj de 7-0”, a mai precizat sursa citată.
În ciuda parcursului foarte bun (0-0 cu Bosnia și Herțegovina, 0-0 cu Finlanda și 7-0 cu Gibraltar), naționala de peste Prut a ratat practic calificarea la EURO.
Asta pentru că doar câștigătoarea grupei B4 (Finlanda) va promova în Liga A, runda 1, în calificările pentru EURO U19, ediția 2027/28, în timp ce celelalte trei echipe (inclusiv Moldova) vor rămâne în Liga B.
Jucători de la Lazio, Getafe, Sassuolo sau Kaiserslautern în lotul naționalei Under 17 a Moldovei
Portari:
Mihai Harabagiu (FC Zimbru), Eduard Kushnir (Sabadell FC, Spania)
Fundași:
Marius-Nicolae Roșioru (Dacia Buiucani), Chiril Lisnic (Academia Rebeja-UTM), Nick Negru (Dundalk FC, Irlanda), David Ostafii (Getafe, Spania)
Mijlocași:
Nichita Ratmir (Zimbru), Cristian Palancica (Lazio, Italia), Toma Turețchi (Academia Rebeja-UTM), Gabriel Zatic (Castellon, Spania), Denis Olaru (Trento, Italia), Victor Baciu (Atletic Strășeni), Adrian Murchin (US Sassuolo Calcio, Italia), Gheorghe Țerna (Louletano DC, Portugalia)
Atacanți:
Nichita Cucuruz (Kaiserslautern, Germania), Artiom Aftenii (Sheriff), Nicolae Ceacîru (Schott Mainz, Germania), Sebastian Martanenco (Baltimore Armour, SUA), Maxim Ciuchin (Academia Rubin Kazan, Rusia), Dan Cacinschi (CS Real Succes)
Selecționer: Andrei Radiola
Info, foto și video: FMF