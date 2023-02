Piesă de teatru dedicată selecționerului! Viața antrenorului, pe scena Teatrului Național. De unde a plecat totul

Intitulată „Dragă Anglia”, cu referire la scrisoarea sa trimisă susţinătorilor englezi chiar înainte de Euro 2021, această piesă a fost scrisă de James Graham şi ar urma să fie programată din iuni, la Teatrul Naţional din Londra.

Piesa este inspirată din traiectoria lui Southgate de la penalty-ul ratat la loviturile de departajare pierdute împotriva Germaniei în semifinalele Euro 1996.

„Douăzeci şi doi de ani mai târziu, el a fost cel care a spart blestemul la loviturile de departajare din Anglia, permiţându-i să câştige pentru prima dată o lovitură de departajare la Cupa Mondială (în optimile de finală împotriva Columbiei, în 2018)”, a declarat James Graham pentru BBC. .

Piesa evocă şi schimbarea de mentalitate a selecţiionatei engleze, epopeea acesteia în timpul Cupei Mondiale 2018 şi a Campionatului European din 2021. Dar şi momentele mai dificile ale mandatului său, inclusiv reacţiile rasiste în urma ratărilor lui Rashford şi Saka, la loviturile de departajare din finala Euro 2021.

Dear England is a new play about the England men's football team

