Gareth Southgate, antrenorul Angliei, și-ar putea da demisia după Cupa Mondială din Qatar, deși contractul său expiră în 2024

Meciul dintre Franța și Anglia s-a terminat prost pentru echipa lui Southgate, care nu a prins seminfinala din Qatar. Și acum, antrenorul și-ar putea da demisia din cauza stresului resimțit.

The Three Lions și-au irosit șansa de a se califica în semifinale după ce Harry Kane a ratat un penalty în a doua repriză a jocului cu Franța. Și, deși Southgate are un contract cu FA până în 2024, va purta discuții cu directorul executiv Mark Bellingham în următoarele săptămâni pentru a-și decide viitorul.

Southgate a devenit unul dintre cei mai de succes antrenori ai Angliei din istorie, după ce și-a condus echipa în semifinalele Cupei Mondiale și în finala Euro. Dar el a lăsat să se înțeleagă că ar putea spune adio echipei sale după ce a dezvăluit că ultimele 18 luni l-au epuizat.

Potrivit The Sun, marea dezamăgire a lui Gareth Southgate este că a fost huiduit de către fani, în repetate rânduri, în ultimul an de mandat.

"Gareth Southgate se gândește să renunțe. A fost afectat de avalanșa de critici din partea fanilor. Nu poate uita că a fost îndelung huiduit de către fani după eșecul umilitor cu Ungaria, 0-4, din iunie.

Cu toate acestea, presa tabloidă scrie că Federația Engleză de Fotbal și-ar dori ca Southgate să rămână selecționer.

Sursă foto: Getty