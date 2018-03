O noua TRAGEDIE INCREDIBILA pe teren! Un jucator a MURIT dupa ce a fost lovit cu mingea in piept! VIDEO

Atentie: imagini cu puternic impact emotional!

Dupa moartea lui Astori, fotbalul e lovit de o noua tragedie! S-a intamplat in liga a treia din Croatia, acolo unde jucatorul Bruno Boban de la NK Marsonia a murit dupa ce a fost lovit cu mingea in piept, scrie The Sun. Jucatorul s-a pus la pamant si a acuzat dureri la inima, iar colegii sa-i si-au pus mainile in cap.

Boban, care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul 15 al partidei cu Slavonija Pozega de o minge trimisa de un adversar in directia sa, din apropiere. Jocul a continuat si Boban a parut sa fie in regula, insa nu dupa mult timp el s-a prabusit pe gazon si si-a pierdut cunostinta. Ceilalti jucatori si medicii prezenti la stadion au incercat sa il salveze, dar fara succes. Manevrele de resuscitare au durat aproximativ 40 de minute.

Bruno Boban este fratele lui Gabrijel Boban, component al echipei NK Osijek.