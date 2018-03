Jucatorii nationalei au aflat de moartea lui Tilihoi in drum spre Craiova: "O sa ii dedicam victoria de marti!" ROMANIA - SUEDIA, in direct la PRO TV

Romania - Suedia, primul meci al nationalei pe noul Oblemenco, se joaca marti, de la 21:30, in direct la PRO TV.

Jucatorii nationalei au aflat in avion, in drum spre Craiova, de moartea lui Tilihoi.

Fosta legenda a fotbalului craiovean a incetat din viata astazi, la 61 de ani.

"Suntem tristi, am aflat vestea in timp ce eram in avion. A fost un mare fotbalist. Vrem sa dedicam victoria de marti familiei indoliate.", a spus Cosmin Contra la sosirea in Craiova.

Delegatia Romaniei a aterizat azi, in jurul pranzului, la Craiova, unde va juca marti impotriva Suediei, de la 21:30, in direct la PRO TV.

Imagini de la hotelul unde e cazata nationala Romaniei in Craiova, in galeria foto de mai jos.