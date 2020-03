"Nu vor sa repete un nou caz Gigi Becali!" Atunci cand orgoliul e mai mare decat nevoia de bani! Ce plan nebun au cei de la CSA Steaua

CSA Steaua vrea sa evite un nou caz "Gigi Becali".

CSA Steaua trage tare pentru a reusi promovarea in Liga a 3-a, dupa ce doua sezoane la rand a ratat acest obiectiv. Cei din conducerea clubului se gandesc si la viitor, iar fostul antrenor al Stelei, Marius Lacatus, a dezvaluit care sunt planurile de finantare ale echipei in momentul in care CSA Steaua va face pasul spre Liga 2. Oficialii clubului sunt constienti de faptul ca este nevoie de investitie si din exterior, insa nu vor sa repete "cazul Gigi Becali".

"Daca Steaua va reusi sa ajunga spre Liga 2, mare majoritate a suporterilor va migra espre echipa de aici, din Ghencea, spre echipa clubului. Daca vor fi si ganduri de promovare, atunci e clar ca investitiile vor fi mult mai mari decat sunt acum si Armata nu va mai putea sustine de una singura acest proiect. Dar, nu va mai fi un singur investitor la aceasta echipa. Clubul va fi majoritar, iar suporterii, dar si alti investitori vor fi actionari. Nu se mai vrea modelul Gigi Becali", a declarat Marius Lacatus, la Digi.