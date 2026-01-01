NEWS ALERT Nu e glumă! Naționala se dizolvă după dezastrul de la Cupa Africii. Tot staff-ul, dat afară

Nu e glumă! Naționala se dizolvă după dezastrul de la Cupa Africii. Tot staff-ul, dat afară Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala Gabonului traversează unul dintre cele mai negre momente din istoria sa. 

TAGS:
Pierre-Emerick AubameyangGaboncupa africii pe natiuni 2025CamerunCoasta de Fildes
Din articol

Eliminată rușinos încă din faza grupelor la Cupa Africii pe Națiuni 2025, selecționata Gabonului a fost sancționată drastic de autorități, care au decis demiterea întregului staff tehnic și suspendarea echipei naționale pe termen nedeterminat.

Gabon a pierdut toate cele trei meciuri din Grupa F, 0-1 cu Camerun, 2-3 cu Mozambic și 2-3 cu Coasta de Fildeș, fără să obțină vreun punct. Evoluțiile slabe au provocat un val de nemulțumire la nivel guvernamental, iar reacția a fost una fără precedent.

Gabon își dizolvă echipa după dezastrul de la Cupa Africii. Tot staff-ul, dat afară

Potrivit publicației Gabon24, Ministerul Sportului a anunțat dizolvarea staff-ului tehnic al primei reprezentative și suspendarea activității echipei naționale până la noi ordine.

Mai mult, doi jucători importanți, Pierre-Emerick Aubameyang și Bruno Ecuele Manga, au fost excluși definitiv din lot.

Autoritățile consideră că prestația echipei nu a respectat valorile sportive și standardele de disciplină cerute unei naționale.

Federația de Fotbal din Gabon a fost somată să își asume responsabilitatea pentru acest eșec major.

Deciziile radicale se aliniază poziției ferme adoptate anterior de președintele Brice Clotaire Oligui Nguema, care a vorbit deschis despre necesitatea unei reforme profunde a sportului gabonez.

În acest context, se ia serios în calcul chiar dizolvarea actualei echipe naționale și reconstrucția de la zero.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Sfat pentru Mircea Lucescu de la legenda Stelei: ce a spus &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia
Sfat pentru Mircea Lucescu de la legenda Stelei: ce a spus înainte de Turcia - România
Universitatea Cluj a primit oferta pentru transferul portarului Edvinas Gertmonas!
Universitatea Cluj a primit oferta pentru transferul portarului Edvinas Gertmonas!
Antrenorul rom&acirc;n i-a refuzat pe saudiți și a dat lovitura: &bdquo;Mi-au prelungit contractul pe 2 ani&rdquo;
Antrenorul român i-a refuzat pe saudiți și a dat lovitura: „Mi-au prelungit contractul pe 2 ani”
ULTIMELE STIRI
Drăgușin, anunțul englezilor lămurește tot: &bdquo;E gata!&ldquo;
Drăgușin, anunțul englezilor lămurește tot: „E gata!“
Englezii au aflat prin ce trece Dan Petrescu: cum au reacționat după ce au văzut imaginile cu &bdquo;Bursucul&rdquo;
Englezii au aflat prin ce trece Dan Petrescu: cum au reacționat după ce au văzut imaginile cu „Bursucul”
Adnan Golubovic revine &icirc;n Superliga! Cu ce club negociază fostul dinamovist
Adnan Golubovic revine în Superliga! Cu ce club negociază fostul dinamovist
Crystal Palace - Fulham Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari &icirc;n Premier League de Anul Nou
Crystal Palace - Fulham & Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari în Premier League de Anul Nou
Brentford - Tottenham Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Continuă spectacolul &icirc;n Premier League de Anul Nou
Brentford - Tottenham & Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Continuă spectacolul în Premier League de Anul Nou
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: &rdquo;Super afacere! Trebuie felicitați&rdquo;

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: ”Super afacere! Trebuie felicitați”

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Gică Hagi revine &icirc;n antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: &bdquo;Mergea &icirc;n taberele de rromi să predea italiană copiilor&rdquo;

Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: „Mergea în taberele de rromi să predea italiană copiilor”

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: &bdquo;Este practic &icirc;nchis&rdquo;

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: „Este practic închis”

Transferuri pe bandă rulantă pentru o echipă din Superligă! A prezentat deja doi jucători: &rdquo;Mai aducem 2-3&rdquo;

Transferuri pe bandă rulantă pentru o echipă din Superligă! A prezentat deja doi jucători: ”Mai aducem 2-3”



Recomandarile redactiei
Drăgușin, anunțul englezilor lămurește tot: &bdquo;E gata!&ldquo;
Drăgușin, anunțul englezilor lămurește tot: „E gata!“
Englezii au aflat prin ce trece Dan Petrescu: cum au reacționat după ce au văzut imaginile cu &bdquo;Bursucul&rdquo;
Englezii au aflat prin ce trece Dan Petrescu: cum au reacționat după ce au văzut imaginile cu „Bursucul”
Echipa care l-a dezamăgit pe Costel Pantilimon &icirc;n acest sezon: &bdquo;Clar a dăunat clubului&rdquo;
Echipa care l-a dezamăgit pe Costel Pantilimon în acest sezon: „Clar a dăunat clubului”
Adnan Golubovic revine &icirc;n Superliga! Cu ce club negociază fostul dinamovist
Adnan Golubovic revine în Superliga! Cu ce club negociază fostul dinamovist
FCSB, mesaj de Anul Nou: &rdquo;&Icirc;n 2026 sperăm să ne bucurăm de noi performanțe extraordinare&rdquo;
FCSB, mesaj de Anul Nou: ”În 2026 sperăm să ne bucurăm de noi performanțe extraordinare”
Alte subiecte de interes
A c&acirc;știgat campionatul &icirc;n Spania cu Barcelona, iar acum a semnat &icirc;n Arabia Saudită
A câștigat campionatul în Spania cu Barcelona, iar acum a semnat în Arabia Saudită
OM valoros &icirc;n Ligue 1. Aubameyang a fost prezentat
OM valoros în Ligue 1. Aubameyang a fost prezentat
Comunicatul Federației Gaboneze de Fotbal despre moartea lui Aaron Boupendza!
Comunicatul Federației Gaboneze de Fotbal despre moartea lui Aaron Boupendza!
Presa din Gabon oferă detalii despre moartea lui Aaron Boupendza! &rdquo;Un alt scenariu care urmează să fie confirmat&rdquo;
Presa din Gabon oferă detalii despre moartea lui Aaron Boupendza! ”Un alt scenariu care urmează să fie confirmat”
Nigeria atacă Cupa Africii 2025 cu Osimhen, Lookman și Iwobi &icirc;n lot, dar a lăsat acasă un camion de talente
Nigeria atacă Cupa Africii 2025 cu Osimhen, Lookman și Iwobi în lot, dar a lăsat acasă un "camion" de talente
Maroc are șanse mari să organizeze Cupa Mondială din 2030. Cele două țări care i-ar putea fi alături + Cine sunt rivalele
Maroc are șanse mari să organizeze Cupa Mondială din 2030. Cele două țări care i-ar putea fi alături + Cine sunt rivalele
CITESTE SI
Accident grav pe DN1, &icirc;n județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

stirileprotv Accident grav pe DN1, în județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. &bdquo;Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea &icirc;n m&acirc;ini o lum&acirc;nare&rdquo;

stirileprotv Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare”

Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie &icirc;n stațiunea elvețiană Crans-Montana, &icirc;n noaptea de Anul Nou | VIDEO

stirileprotv Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!