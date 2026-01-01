Eliminată rușinos încă din faza grupelor la Cupa Africii pe Națiuni 2025, selecționata Gabonului a fost sancționată drastic de autorități, care au decis demiterea întregului staff tehnic și suspendarea echipei naționale pe termen nedeterminat.



Gabon a pierdut toate cele trei meciuri din Grupa F, 0-1 cu Camerun, 2-3 cu Mozambic și 2-3 cu Coasta de Fildeș, fără să obțină vreun punct. Evoluțiile slabe au provocat un val de nemulțumire la nivel guvernamental, iar reacția a fost una fără precedent.



Gabon își dizolvă echipa după dezastrul de la Cupa Africii. Tot staff-ul, dat afară



Potrivit publicației Gabon24, Ministerul Sportului a anunțat dizolvarea staff-ului tehnic al primei reprezentative și suspendarea activității echipei naționale până la noi ordine.

Mai mult, doi jucători importanți, Pierre-Emerick Aubameyang și Bruno Ecuele Manga, au fost excluși definitiv din lot.

