SI EI SUFERA! Cum face DEPRESIA ravagii in randul oamenilor de fotbal

Depresia face ravagii mai ales in randul barbatilor, iar fotbalistii nu sunt nici ei feriti de acest fenomen devastator.

Cosmin Craciun

Afectiunea de ordin psihic este una care se manifesta prin stari accentuate de tristete si, in cele mai avansate forme, prin incapacitatea persoanei afectate de a mai gasi un sens pentru viata sa.

Statisticile ultimilor ani arata ca, in Romania, barbatii sunt mult mai predispusi la sinucidere decat femeile. De altfel, aceasta este tendinta in intreaga lume, iar principalul motiv pentru care populatia masculina este atat de expusa depresiei consta in incapacitatea barbatilor de a vorbi deschis despre problemele lor. Indiferent de statutul social sau de averea pe care o au, barbatii gasesc extrem de dificila comunicarea propriilor neajunsuri, inclusiv in fata persoanelor apropiate.

Astfel ca, de multe ori, in lipsa comunicarii ori a terapiei sau tratamentului, depresia ajunge sa faca victime. Chiar daca par a avea o viata la care altii pot doar sa viseze, fotbalistii sunt si ei expusi problemelor de sanatate psihica. Programul stresant, presiunea pusa de catre angajatori sau suporteri, distanta fata de persoanele dragi, dar mai ales defectuosul concept al masculinitatii intretinut constant in lumea fotbalului sunt factorii care ii afecteaza cel mai mult pe jucatori.

Vedetele care s-au luptat cu depresia

Un caz celebru de depresie in fotbal este cel al lui Robert Enke. Sotia acestuia a dezvaluit ca, timp de 6 ani, Enke a dus o lupta grea cu depresia si a apelat chiar si la un psihiatru, dar moartea fetitei lor a facut imposibila lupta neamtului. In 2009, la trei ani dupa moartea fetitei, portarul lui Hannover 96 s-a aruncat in fata unui tren.

Dupa 10 ani, un alt caz soca lumea fotbalului atunci cand croatul Ivo-Valentino Tomas se sinucidea, cauza fiind tot depresia.

Din fericire, au existat si fotbalisti care au reusit sa scape cu viata din lupta cu boala, insa urmari au existat oricum. Format de Leeds United, Aaron Lennon a fost multa vreme unul dintre cei mai rapizi si talentati mijlocasi din Premier League. In 2017, insa, acesta a fost internat de urgenta dupa ce a fost surprins pe o autostrada de langa Liverpool intr-o stare precara. Fotbalistul a marturisit ulterior ca se lupta cu depresia si lua in calcul sa se sinucida, insa aparitia politiei l-a salvat, iar acum continua sa joace pentru cei de la Burnley.

Cazul lui Adriano

Atunci cand evolua la Parma, Adrian Mutu ajunsese sa formeze un cuplu formidabil in atacul galben-albastrilor cu brazilianul Adriano. “Imparatul” era o masinarile de goluri si a ajuns sa faca spectacol si pentru Inter Milano, insa un moment tragic avea sa ii schimbe cariera si viata definitiv. In 2004, brazilianul primea un telefon de acasa prin care era anuntat ca tatal sau a murit. Asa cum chiar el avea sa declare ulterior, trauma pierderii parintelui l-a determinat sa inceapa sa consume mult alcool si sa se simta tot mai singur si deprimat, departe de casa.

“Am cazut in depresie si nu mi-am mai revenit niciodata. Moartea tatalui meu a fost si moartea carierei mele de fotbalist”, spunea Adriano, care nu avea sa mai joace la nivelul sau obisnuit. S-a ingrasat si s-a implicat chiar si in activitati ilegale, indepartandu-se total de ambitia si mentalitatea care il dusesera in randul celor mai buni atacanti din Europa.

Depresia in fotbalul romanesc

Oamenii din fotbalul romanesc se confrunta si ei cu multe probleme de acest fel, iar un caz celebru este cel al arbitrului Sebastian Coltescu. Acesta a vrut sa se sinucida in 2008, dupa un meci cu scandal jucat intre Gaz Metan Medias si FC Brasov. Coltescu a fost oprit la timp, insa reactia ulterioara a oamenilor din fotbal demonstreaza ca societatea inca nu trateaza cu seriozitate problemele de aceasta natura. Coltescu a fost ironizat si episodul tentativei de sinucidere era adus in discutie de fiecare data cand arbitrul gresea.

Si Dorinel Munteanu a fost in depresie. Fostul mijlocas de legenda al nationalei s-a luptat cu boala si si-a gasit refugiul in alcool, dar dependenta nu a facut decat sa ii agraveze problema. Totusi, Munteanu a reusit sa scape in 2018 de alcoolism si si-a revenit cu ajutorul credintei si al sotiei sale. Alte cazuri de depresie in fotbalul romanesc sunt cel al ui Eric, brazilianul care ajunsese in pragul disperarii pe cand juca in Ucraina, dar si cel al lui Marius Niculae, care a fost daramat dupa ratarea revenirii la Sporting, in 2013.

Ce au in comun toti oamenii care lupta cu depresia si reusesc sa o invinga este faptul ca ii indeamna pe cei aflati in situatii dificile sa discute despre problemele lor si sa ceara ajutorul. Chiar daca este vazut deseori ca o slabiciune, simplul gest de a vorbi deschis despre ceea ce ii macina ii poate ajuta enorm pe barbati, si in viziunea expertilor in psihologie.