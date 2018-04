"Nici macar Pele, Maradona sau Messi nu au reusit asta!" Faza de la Campionatul Mondial care a schimbat fotbalul

Legendarul portar al Columbiei, Rene Higuita, a acordat un interviu pentru site-ul oficial al FIFA.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Azi, 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Unul dintre cei mai reprezentativi portari din istoria fotbalului, Rene Higuita, considera ca a schimbat lumea fotbalului la Mondialul din Italia din 1990 - desi gafa lui de atunci a dus la eliminarea Columbiei in fata Camerunului, Higuita considera ca acel moment a dus la schimbarea modului in care sunt vazuti portarii in fotbal.

"La sfarsitul carierei pot contabiliza mai multe lucruri pozitive decat greseli, chiar daca una dintre acestea este acel moment impotriva Camerului. Insa, pana la urma, doar dupa ce lumea l-a vazut pe Rene Higuita jucand astfel s-au schimbat regulile. S-a decis ca portarii trebuie sa poata sa isi foloseasca picioarele. Acum i se trimite mingea si nu o poate lua cu mainile. Nici macar Pele, Maradona sau Messi nu au reusit asa ceva.



Asa a venit un columbian si, mai mult sau mai putin, toata lumea a spus: <<Asta-i legea lui Higuita. Asa trebuie sa joace portarii>>. Au existat greseli, desigur, dar asta am reusit" a spus Higuita, cel care apoi a povestit faza celebra.

"Eram condusi cu 1-0 (de Camerun, meci ce a avut loc pe 23 iunie 1990) si trebuia sa riscam. Nu aveam nici experienta. Daca pierdeam cu 2-0, 3-0 sau 4-0, nu era nicio problema. Problema a aparut atunci cand (Bernardo) Redin a inscris golul de 2-1. Asa ca presa s-a intors la faza mea si a scris: <<Daca Higuita nu gresea, ar fi fost egal>>. Nu a fost corect ca am primit atatea critici pentru ca nu exista trecut in fotbal, ci doar prezent. Si acel prezent tine 90 de minute.



(Milla) a castigat mingea asa ca merita sa-i fie acordat credit, din pacate pentru noi a fost al doilea gol. Iar reusita lui Redin a pus si mai mult accent pe greseala. Aia era pozitia mea si asa jucam si jucam noi. In ziua de astazi as fi fericit sa joc pentru o echipa ca Barcelona, sa trimit mingea catre cel mai indepartat jucator, sa joc un-doi-uri, sa gasesc jucatorul cu spatiu... Este tipul de fotbal care se dezvolta in fiecare zi" a mai spus Higuita.