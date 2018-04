BAYERN - REAL MADRID, MIERCURI LA PRO TV // "Cristiano Ronaldo este peste Messi!" Ce spune omul care trebuie sa-l anihileze pe starul Realului

Jucatorul celor de la Bayern Munchen, Joshua Kimmich, l-a laudat pe Cristiano Ronaldo inainte de confruntarea directa, spunand despre portughez ca este peste Messi! Prima mansa din semifinalele Ligii va avea loc miercuri la Munchen si va fi in direct la Pro TV de la ora 21.45.

Ronaldo este vazut ca fiind cea mai mare amenintare, portughezul avand 15 goluri in cele 10 partide disputate in UCL in acest sezon: "Cand vine vorba despre goluri, Ronaldo este in frunte. Mai ales cand este vorba despre Champions League.



Messi este un alt tip de jucator. Poate ca Ronaldo este mai complet cand vine vorba despre reusite. Messi dribleaza mai mult, Ronaldo este finalizator. Nu pot sa aleg pe unul sau pe celalalt, sunt fericit ca avem ocazia sa fim martori la performantele amandurora.



Un jucator precum Ronaldo poate sa opreasca o intreaga echipa. Este o masinarie de goluri, avand o medie cu adevarat nebuna. Trebuie sa ne asiguram ca nu isi va continua seria (de goluri)" a declarat Kimmich pentru Bild.



☝ @Cristiano has scored in each of his last 12 matches, equalling his best consecutive run of games scoring! He has scored 22 (TWENTY-TWO!) goals during this run!#HalaMadrid pic.twitter.com/l10tMa68hi