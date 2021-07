Neymar, pus sa aleaga cinci jucatori mai tehnici decat el! Nume surpriza pe lista brazilianului 

Neymar si-a ales favoritii in randul celor mai tehnici jucatori.

Cunoscut pentru calitatile tehnice pe care le are si spectacolul care il face de fiecare data cand se afla pe teren, Neymar a fost provocat sa aleaga alti fotbalisti care sunt mai tehnici decat el. Starul brazilian a acordat un interviu pentru unul dintre sponsorii sai, iar acolo i-a numit pe jucatorii pe care ii considera mai tehnici decat el.

Neymar a avut dificultati in a alege cinci jucatori, mai ales datorita faptului ca se considera unul dintre cei mai tehnici fotbalisti. Prima alegere a jucatorului nu a fost o surpriza, Leo Messi fiind in mod clar favoritul sau, alaturi de care a spus in repetate randuri ca si-ar dori sa joace din nou.

Pe lista sa, Naymar i-a inclus pe Eden Hazard si Kevin De Bruyne, coechipieri la nationala Belgiei, dar si pe colegul sau de la PSG, Marco Verratti. Ultima alegere a brazilianului a fost Thiago Alcantara, fostul jucator al Barcelonei si fratele coechipierului sau de la Paris, Rafinha.

"Mai tehnici decat mine? Ei bine...nu stiu daca pot raspunde la intrebarea asta. Ma consider unul dintre cei mai tehnici jucatori din fotbalul de astazi, cu toata modestia din lume.

Dar as spune Messi. Un fotbalist alaturi de care mi-ar placea sa joc si acum, in mod clar, Messi este numarul 1, cel mai bun. Orice club si orice jucator si l-ar dori alaturi.

Messi, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Marco Verratti. Mai trebuie unul? Mai tehnic decat mine...as spune Thiago Alcantara", a spus Neymar conform Oh My Goal.