Motivul impresionant pentru care Neymar a izbucnit in lacrimi dupa meciul castigat de Brazilia la Copa America FOTO 

Brazilia a invins Peru in al doilea meci de la Copa America, cu scorul de 4-0.

Neymar a fost ales omul meciului, iar la un moment dat a izbucnit in lacrimi. Fotbalistul a marturisit ca ultimii doi ani au fost foarte complicati pentru el. Brazilia, tara gazda, este favorita la castigarea Copa America.

"Este o onoare pentru mine sa fac parte din istoria echipei nationale. Visul meu a fost sa joc pentru Selecao. Este emotionant pentru mne pentru ca s-au intamplat multe lucruri in acesti si a fost greu", a spus Neymar, dupa meci, lacrimand.

Neymar a aparut la meci cu un nou look si a facut spectacol in timpul partidei castigata detasat de Selecao. Brazilianul lui PSG s-a decolorat in cap si s-a jucat cu fundasii adversi, iar o parte dintre frazele create au devenit virale pe retelele de socializare.

