Neymar, furios dupa suspendarea primita de Gabriel Jesus in urma faultului horror din meciul cu Chile! Ce a spus starul 

Brazilienii s-au calificat cu emotii in finala Copa America, dupa victoria la limita cu Peru din semifinale. Singurul gol al partidei a fost inscris de Paqueta, in minutul 35, dupa ce Neymar i-a pasat.

In meciul de marti dimineata, Brazilia nu a contat pe Gabriel Jesus, care va rata si finala, dupa faultul criminal din meciul cu Chile din sferturi, de vineri. Jucatorul lui City a intrat cu piciorul sus la Eugenio Mena, lovindu-l in fata.

Pentru faultul dur, Jesus a vazut cartonasul rosu si a primit o suspendare de doua meciuri, dar si o amenda de 5 000 de dolari. Suspendarea nu i-a picat bine lui Neymar, care s-a plans de decizia luata, nemultumit ca Jesus va rata finala impotriva Argentinei.

"Este foarte trist sa te afli la mana oamenilor care iau astfel de decizii. Suspendare de doua meciuri, fara sa poti face apel? Felicitari CONMEBOL! Cred ca nu ati vazut prea bine ce s-a intamplat", a spus Neymar conform Goal.

