Brazilianul Jesus l-a facut invidios pana si pe Daniel Ghita! Lovitura din kickbox care i-a adus cartonasul rosu in meciul cu Chile

Starul brazilian a vazut cartonasul rosul in meciul cu Chile, dupa ce i-a aplicat o lovitura de picior in fata fundasului stanga al primei reprezentative din Chile.

Intr-un duel pentru balon, Jesus a ridicat prea mult piciorul, aplicandu-i un picior in figura lui Mena.

Desi a jucat pentru o repriza intreaga in zece oameni, Brazilia s-a impus cu 1-0 si s-a calificat in semifinalele Copa America.

RED CARD FOR JESUS ????

Gabriel Jesus gets sent off with the ugly challenge. pic.twitter.com/nLpxuE8uDb