Neymar s-a accidentat la începutul meciului disputat, duminică, de Santos pe terenul echipei Atlético Mineiro. Deşi acest lucru nu l-a împiedicat să continue partida, el şi-a exprimat nemulţumirea faţă de suprafaţa sintetică.

Neymar (33 ani) a început meciul dintre Atlético Mineiro şi Santos (1-1) răsucindu-şi glezna stângă încă de la fluierul de start. Jucătorul s-a rostogolit de durere pe teren după ce piciorul i-a rămas lipit de gazon la primul dribbling. Arbitrul a oprit meciul, iar personalul medical a intervenit rapid pentru a-l îngriji pe starul brazilian, care a suferit mai multe accidentări, la ambele picioare, de-a lungul carierei sale. De data aceasta, accidentarea nu a fost gravă, iar fostul jucător al PSG-ului a putut să reia meciul.

Neymar, un car de nervi după meci



Dar după meci, fostul căpitan al Braziliei şi-a exprimat nemulţumirea faţă de suprafaţa sintetică a terenului pe reţelele de socializare. „Este dovedit: sinteticul este o porcărie”, a scris Neymar pe Instagram, potrivit news.ro.

Nu este prima dată când fostul jucător al Barcelonei critică acest tip de suprafaţă. Participarea sa la meciul de duminică a fost chiar incertă din cauza acestui aspect. La fel ca alte vedete din campionatul brazilian, precum Memphis Depay, Lucas Moura, Thiago Silva sau Philippe Coutinho, Neymar a criticat disputarea meciurilor pe sintetic, fiind de părere că acest tip de suprafață modifică ritmul partidelor şi chiar schimbă natura fotbalului.

Neymar, în premieră, pe teren sintetic, în Brazilia



Duminică, Neymar a jucat pe sintetic pentru prima dată de la întoarcerea sa în Brazilia, marcată de leziuni la muşchii ischiogambieri, în aprilie. El nu a jucat încă la Allianz Parque din Palmeiras, nici la Nilton Santos din Botafogo, ambele cu gazon sintetic.

Recent, Neymar a calificat terenul de joc din Palmeiras drept „stadion urban”. „Este practic imposibil pentru mine să joc la Allianz (Parque)”, s-a plâns el. „Să joc în sală este unul dintre lucrurile care mă deranjează ca jucător, în ciuda accidentărilor mele. Aşadar, să pot juca la Morumbis (n.r. - un alt teren din Sao Paulo), pe un teren foarte bun, este întotdeauna mai bine”.

Criticile lui Neymar vin într-un moment în care Santos analizează şi posibilitatea instalării unui gazon sintetic în cadrul renovării stadionului Vila Belmiro. Lucrările, estimate să dureze patru ani, ar trebui să se încheie după plecarea lui Neymar, care are contract până în decembrie 2025.

În ciuda entorsei suferite duminică, căpitanul celor de la Santos a reuşit, totuşi, să joace 81 de minute, înainte de a fi înlocuit de fiul lui Robinho, fără a avea un impact prea mare asupra meciului, ratând în special o ocazie importantă de a marca.

