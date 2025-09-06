Chiar dacă este unul dintre cei mai înstăriți sportivi din lume, cu o avere strânsă prin contractele semnate cu echipele de club, dar și prin cele de publicitate, Neymar este aproape să devină de trei ori mai bogat.

Neymar, moștenitorul unei averi imense

Brazilianul va primi o moștenire de peste 726 milioane de euro din partea unui miliardar pe care nu l-a întâlnit niciodată.

Se pare că atacantul celor de la Santos este singurul moștenitor în testamentul oficial și validat al unui om de afaceri a cărui avere se apropie de un miliard de dolari.

Presa din Brazilia susține că testamentul misteriosului afacerist a fost scris într-un birou notarial din Porto Alegre și a fost validat pe 12 iunie, în prezența a doi martori. A fost publicată chiar și o fotografie cu documentul care atestă că Neymar va încasa suma astronomică.

Se pare că afaceristul, mare fan al fotbalistului brazilian, nu are soție sau copii, motiv pentru care a decis să îi lase averea lui Neymar, deoarece ”se identifică” la nivel personal cu brazilianul, iar relația strânsă pe care fostul jucător de la Barcelona și PSG o are cu tatăl său îi amintește de propriul său tată, care a decedat.

Având în vedere că este vorba despre o moștenire imensă, pentru a intra în posesia ei, Neymar va avea nevoie de o aprobare din partea instanței.

