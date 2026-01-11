GALERIE FOTO Nervi întinși la maximum în El Clasico! Xabi Alonso și Hansi Flick, conflict la marginea terenului

Nervi &icirc;ntinși la maximum &icirc;n El Clasico! Xabi Alonso și Hansi Flick, conflict la marginea terenului Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Finala Supercupei Spaniei se joacă la Jeddah între Barcelona și Real Madrid.

TAGS:
Real MadridBarcelonaEl Clasicosupercupa spanieiXabi AlonsoHansi Flickdani carvajalRonald AraujoFederico Valverderaul asencioPedri
Din articol

După o primă repriză spectaculoasă, în care fiecare echipă a marcat câte două goluri, nervii au fost întinși la maximum în actul secund.

Xabi Alonso și Hansi Flick, conflict în El Clasico

  • Flick alonso
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În minutul 58, Raul Asencio a încercat să oprească un atac al Barcelonei și a avut o intervenție dură asupra lui Pedri. Asencio a încercat să lovească mingea, dar l-a lovit în talpă pe mijlocașul Barcelonei, care s-a prăbușit pe gazon.

Arbitrul Jose Luis Munuera Montero a scos cartonașul galben pentru fundașul lui Real Madrid, iar catalanilor nu le-a convenit. Jucătorii Barcelonei s-au adunat în jurul centralului și i-au cerut oficialului să îi arate jucătorului de la Real Madrid cartonașul roșu.

Eric Garcia l-a împins pe Asencio, dar Federico Valverde l-a oprit pe jucătorul Barcelonei, moment în care Raphinha a apărut și l-a împins și el pe căpitanul lui Real Madrid, care i-a răspuns tot cu o împingere.

Spiritele s-au încins și la marginea terenului. Hansi Flick le-a cerut explicații arbitrilor, lucru ce nu i-a convenit lui Xabi Alonso care a intrat într-un conflict verbal cu omologul său de pe banca Barcelonei. Ronald Araujo s-a implicat și el de partea lui Flick, însă în ajutorul lui Xabi Alonso a venit imediat Dani Carvajal.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kad&icirc;rov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
ULTIMELE STIRI
Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au &icirc;ncurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu
Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au încurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu
Verdictul specialistului la faza care a provocat un scandal &icirc;ntre Xabi Alonso și Hansi Flick &icirc;n Barcelona &ndash; Real Madrid
Verdictul specialistului la faza care a provocat un scandal între Xabi Alonso și Hansi Flick în Barcelona – Real Madrid
Hansi Flick, 8/8! Neamțul răm&acirc;ne ne&icirc;nvins &icirc;n finale și o doboară din nou pe Real Madrid cu Barcelona
Hansi Flick, 8/8! Neamțul rămâne neînvins în finale și o doboară din nou pe Real Madrid cu Barcelona
Spanioli au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: &rdquo;Inexplicabil! A uitat complet fotbalul&rdquo;
Spanioli au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: ”Inexplicabil! A uitat complet fotbalul”
Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu &icirc;n Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR
Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu în Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul

Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: "I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul"

Tottenham a dat răspunsul după oferta primită pentru Drăgușin!

Tottenham a dat răspunsul după oferta primită pentru Drăgușin!

Șumudică, a venit &bdquo;nota de plată&ldquo; pentru scandalul imens cu Ivan Toney: dezvăluirea arabilor

Șumudică, a venit „nota de plată“ pentru scandalul imens cu Ivan Toney: dezvăluirea arabilor

&Icirc;nlocuitor din Superliga pentru Adrian Șut: Vă dau scris, e cel mai bun! Cred că știe și domnul Becali

Înlocuitor din Superliga pentru Adrian Șut: "Vă dau scris, e cel mai bun! Cred că știe și domnul Becali"

Gigi Becali a văzut transferul făcut de Dan Șucu și s-a prăpădit de r&acirc;s: &bdquo;O să fie rezervă&rdquo;

Gigi Becali a văzut transferul făcut de Dan Șucu și s-a prăpădit de râs: „O să fie rezervă”

Grecii anunță transferul lui Olimpiu Moruțan: &Icirc;mprumut cu opțiune de cumpărare

Grecii anunță transferul lui Olimpiu Moruțan: "Împrumut cu opțiune de cumpărare"



Recomandarile redactiei
Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au &icirc;ncurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu
Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au încurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu
Spanioli au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: &rdquo;Inexplicabil! A uitat complet fotbalul&rdquo;
Spanioli au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: ”Inexplicabil! A uitat complet fotbalul”
FCSB așteaptă &icirc;ncă un jucător! Anunțul lui Mihai Stoica: &rdquo;Ne place tuturor!&rdquo;
FCSB așteaptă încă un jucător! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne place tuturor!”
A fost făcut praf imediat după FC Barcelona - Real Madrid: &rdquo;&Icirc;nfr&acirc;ngere pe merit. O seară derutantă pentru el&rdquo;
A fost făcut praf imediat după FC Barcelona - Real Madrid: ”Înfrângere pe merit. O seară derutantă pentru el”
Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu &icirc;n Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR
Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu în Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Toni Kroos a dezvăluit ce le-a transmis Carlo Ancelotti jucătorilor lui Real Madrid: &rdquo;V-am mințit&rdquo;
Toni Kroos a dezvăluit ce le-a transmis Carlo Ancelotti jucătorilor lui Real Madrid: ”V-am mințit”
Sezonul trecut nu prindea echipa, duminică le-a c&acirc;știgat meciul madrilenilor: Esti o legendă absolută!
Sezonul trecut nu prindea echipa, duminică le-a câștigat meciul madrilenilor: "Esti o legendă absolută!"
CITESTE SI
SUA au atacat Statul Islamic &icirc;n Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

stirileprotv SUA au atacat Statul Islamic în Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Cu c&acirc;t au crescut taxele și impozitele locale &icirc;n marile orașe din Rom&acirc;nia. &bdquo;Scumpirea lui Bolojan&rdquo; se resimte &icirc;n toată țara

stirileprotv Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Declarația făcută de Maduro din &icirc;nchisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

stirileprotv Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!