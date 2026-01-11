După o primă repriză spectaculoasă, în care fiecare echipă a marcat câte două goluri, nervii au fost întinși la maximum în actul secund.
GALERIE FOTO Nervi întinși la maximum în El Clasico! Xabi Alonso și Hansi Flick, conflict la marginea terenului
Finala Supercupei Spaniei se joacă la Jeddah între Barcelona și Real Madrid.
În minutul 58, Raul Asencio a încercat să oprească un atac al Barcelonei și a avut o intervenție dură asupra lui Pedri. Asencio a încercat să lovească mingea, dar l-a lovit în talpă pe mijlocașul Barcelonei, care s-a prăbușit pe gazon.
Arbitrul Jose Luis Munuera Montero a scos cartonașul galben pentru fundașul lui Real Madrid, iar catalanilor nu le-a convenit. Jucătorii Barcelonei s-au adunat în jurul centralului și i-au cerut oficialului să îi arate jucătorului de la Real Madrid cartonașul roșu.
Eric Garcia l-a împins pe Asencio, dar Federico Valverde l-a oprit pe jucătorul Barcelonei, moment în care Raphinha a apărut și l-a împins și el pe căpitanul lui Real Madrid, care i-a răspuns tot cu o împingere.
Spiritele s-au încins și la marginea terenului. Hansi Flick le-a cerut explicații arbitrilor, lucru ce nu i-a convenit lui Xabi Alonso care a intrat într-un conflict verbal cu omologul său de pe banca Barcelonei. Ronald Araujo s-a implicat și el de partea lui Flick, însă în ajutorul lui Xabi Alonso a venit imediat Dani Carvajal.
