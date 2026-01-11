După o primă repriză spectaculoasă, în care fiecare echipă a marcat câte două goluri, nervii au fost întinși la maximum în actul secund.

Verdictul specialistului la faza care a provocat un scandal între Xabi Alonso și Hansi Flick în Barcelona – Real Madrid

Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au încurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu

În minutul 58, Raul Asencio a încercat să oprească un atac al Barcelonei și a avut o intervenție dură asupra lui Pedri. Asencio a încercat să lovească mingea, dar l-a lovit în talpă pe mijlocașul Barcelonei, care s-a prăbușit pe gazon.

Arbitrul Jose Luis Munuera Montero a scos cartonașul galben pentru fundașul lui Real Madrid, iar catalanilor nu le-a convenit. Jucătorii Barcelonei s-au adunat în jurul centralului și i-au cerut oficialului să îi arate jucătorului de la Real Madrid cartonașul roșu.

Eric Garcia l-a împins pe Asencio, dar Federico Valverde l-a oprit pe jucătorul Barcelonei, moment în care Raphinha a apărut și l-a împins și el pe căpitanul lui Real Madrid, care i-a răspuns tot cu o împingere.

Spiritele s-au încins și la marginea terenului. Hansi Flick le-a cerut explicații arbitrilor, lucru ce nu i-a convenit lui Xabi Alonso care a intrat într-un conflict verbal cu omologul său de pe banca Barcelonei. Ronald Araujo s-a implicat și el de partea lui Flick, însă în ajutorul lui Xabi Alonso a venit imediat Dani Carvajal.

