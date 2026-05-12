SL Benfica, echipă care nu a pierdut niciun meci în acest sezon de campionat, a coborât pe locul 3 cu o etapă înainte de final și riscă să rateze calificarea în UEFA Champions League.

Benfica a remizat pe teren propriu cu Sporting Braga, scor 2-2, în penultima etapă din Portugalia, iar rezultatul a fost speculat imediat de marea rivală, Sporting Lisabona.

„Vulturii” au bifat al doilea egal consecutiv și au fost depășiți în clasament de Sporting, care a câștigat categoric cu Rio Ave FC, scor 4-1.

Cum poate Benfica să rateze Liga Campionilor

Cu o etapă înainte de final, clasamentul arată astfel:

Porto - 85 puncte

Sporting CP – 79 puncte

Benfica – 77 puncte

Braga – 58 puncte

În Portugalia, doar primele două locuri merg în preliminariile Champions League, în timp ce locul 3 ajunge direct în Europa League.

Astfel, Benfica este obligată să câștige în ultima etapă și să spere că Sporting se va încurca pe teren propriu cu Gil Vicente FC.

Dramă pe Estadio da Luz

Revenind la meciul cu pricina, Benfica a deschis scorul imediat după pauză, prin Rafa Silva, însă Braga a egalat rapid prin Pau Victor.

Finalul a fost dramatic. Gorby a făcut 2-1 pentru oaspeți în minutul 88, iar grecul Vangelis Pavlidis a salvat un punct pentru Benfica din penalty, în minutul 90+5.