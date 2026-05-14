GALERIE FOTO Nebunie curată: penalty-ul din minutul 90+9 a declanșat fiesta! Urmează meciul cu titlul pe masă, în ultima etapă

Nebunie curată: penalty-ul din minutul 90+9 a declanșat fiesta! Urmează meciul cu titlul pe masă, în ultima etapă Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Câștigătoarea titlului de campioană din Scoția se va decide în ultima etapă, după duelul dintre primele clasate Celtic și Hearts.

TAGS:
MotherwellcelticheartsScotia
Din articol

Penultima etapă a play-off-ului din Scoția s-a disputat miercuri seară, iar finalul a fost absolut dramatic. Hearts și Celtic, primele două clasate, și-au câștigat meciurile, 3-0 contra lui Falkirik, respectiv 3-2 împotriva lui Motherwell, iar în weekend este programată confruntarea directă.

Celtic a rămas dramatic în lupta la titlu cu Hearts. Gol în minutul 90+9

Celtic a tremurat serios în meciul de pe terenul lui Motherwell. A fost condusă, a revenit, însă în minutul 85 a fost egalată la doi. Dramatismul a fost uriaș în prelungiri, când Celtic a primit penalty pentru un henț după consultarea VAR.

Kelechi Iheanacho (29 de ani) a transformat penalty-ul în minutul 90+9 și a declanșat nebunia. O mulțime de fani ai lui Celtic au pătruns pe teren pentru a sărbători, iar nigerianul și-a dat jos tricoul și l-a arătat spre peluză.

  • Motherwell celtic 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Celtic - Hearts, meciul care decide titlul duminică

Datorită acestei victorii, Celtic a ajuns la 79 de puncte, cu doar unul în spatele liderului Hearts. Duminică, de la ora 14:30, este programat duelul direct, la Glasgow, în ultima rundă.

Hearts este marea revelație a acestui sezon și echipa care poate opri seria incredibilă a lui Celtic și Rangers. Ultima dată când o altă echipă în afara celor doi granzi a cucerit titlul în Scoția se întâmpla în 1985, cu Aberdeen campioană condusă de Sir Alex Ferguson.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
ULTIMELE STIRI
Maurizio Sarri a ”explodat” după ce a pierdut Coppa Italia: ”Ăsta nu este fotbal!”
Maurizio Sarri a ”explodat” după ce a pierdut Coppa Italia: ”Ăsta nu este fotbal!”
Ce urmează pentru Cristi Chivu: „Devine agonie și obsesie pentru toți”
Ce urmează pentru Cristi Chivu: „Devine agonie și obsesie pentru toți”
Scouteri din La Liga, în finala Cupei României! Mai mulți jucători, în vizorul spaniolilor: ”Trebuie să urce prețul!”
Scouteri din La Liga, în finala Cupei României! Mai mulți jucători, în vizorul spaniolilor: ”Trebuie să urce prețul!”
Prima persoană pe care a sunat-o Cristi Chivu după cucerirea Cupei Italiei: "Te iubesc!"
Prima persoană pe care a sunat-o Cristi Chivu după cucerirea Cupei Italiei: "Te iubesc!"
Fostul coleg al lui Cristi Chivu a dat de pământ cu Inter după ce a făcut eventul: ”Nu au fost la terapie intensivă!”
Fostul coleg al lui Cristi Chivu a dat de pământ cu Inter după ce a făcut eventul: ”Nu au fost la terapie intensivă!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”

Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”



Recomandarile redactiei
Maurizio Sarri a ”explodat” după ce a pierdut Coppa Italia: ”Ăsta nu este fotbal!”
Maurizio Sarri a ”explodat” după ce a pierdut Coppa Italia: ”Ăsta nu este fotbal!”
Ce urmează pentru Cristi Chivu: „Devine agonie și obsesie pentru toți”
Ce urmează pentru Cristi Chivu: „Devine agonie și obsesie pentru toți”
Prima persoană pe care a sunat-o Cristi Chivu după cucerirea Cupei Italiei: "Te iubesc!"
Prima persoană pe care a sunat-o Cristi Chivu după cucerirea Cupei Italiei: "Te iubesc!"
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Scouteri din La Liga, în finala Cupei României! Mai mulți jucători, în vizorul spaniolilor: ”Trebuie să urce prețul!”
Scouteri din La Liga, în finala Cupei României! Mai mulți jucători, în vizorul spaniolilor: ”Trebuie să urce prețul!”
Alte subiecte de interes
Ianis, odihnit de Gerrard în ultima etapă! Mijlocașul român a rămas pe bancă în meciul cu Motherwell! Fashion a strălucit
Ianis, odihnit de Gerrard în ultima etapă! Mijlocașul român a rămas pe bancă în meciul cu Motherwell! Fashion a strălucit
"A baut prea mult si nu a mai ajuns la meci!" Dezvaluiri incredibile despre un meci al Stelei in Europa! Adevarul spus dupa 4 ani
"A baut prea mult si nu a mai ajuns la meci!" Dezvaluiri incredibile despre un meci al Stelei in Europa! Adevarul spus dupa 4 ani
Prima echipă care vrea să-l transfere pe Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid
Prima echipă care vrea să-l transfere pe Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid
Primul refuz primit de Rapid în fereastra de mercato! Ce transfer ar fi încercat Neil Lennon
Primul refuz primit de Rapid în fereastra de mercato! Ce transfer ar fi încercat Neil Lennon
Concluziile trase de scoțieni după ce Ianis Hagi a fost din nou decisiv la Rangers: ”A fost izolat!”
Concluziile trase de scoțieni după ce Ianis Hagi a fost din nou decisiv la Rangers: ”A fost izolat!”
Câte milioane de euro a câștigat ultima echipă clasată în grupa din Conference League, competiția ”săracilor”
Câte milioane de euro a câștigat ultima echipă clasată în grupa din Conference League, competiția ”săracilor”
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!