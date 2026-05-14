Penultima etapă a play-off-ului din Scoția s-a disputat miercuri seară, iar finalul a fost absolut dramatic. Hearts și Celtic, primele două clasate, și-au câștigat meciurile, 3-0 contra lui Falkirik, respectiv 3-2 împotriva lui Motherwell, iar în weekend este programată confruntarea directă.

Celtic a rămas dramatic în lupta la titlu cu Hearts. Gol în minutul 90+9

Celtic a tremurat serios în meciul de pe terenul lui Motherwell. A fost condusă, a revenit, însă în minutul 85 a fost egalată la doi. Dramatismul a fost uriaș în prelungiri, când Celtic a primit penalty pentru un henț după consultarea VAR.

Kelechi Iheanacho (29 de ani) a transformat penalty-ul în minutul 90+9 și a declanșat nebunia. O mulțime de fani ai lui Celtic au pătruns pe teren pentru a sărbători, iar nigerianul și-a dat jos tricoul și l-a arătat spre peluză.