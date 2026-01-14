Cotat la 15 milioane de euro de site-urile de specialitate, argentinianul mai are contract cu echipa din MLS, pentru care a înscris 77 de goluri în 88 de apariții, până în decembrie 2028.



Nebunie curată! Ofertă de 1,4 miliarde de € pentru Messi: ”Cu el în echipă am sărbători campionatul înainte să înceapă”



Messi a traversat Oceanul în vara lui 2023 după ce s-a despărțit de Paris Saint-Germain, care l-a adus în 2021, după ce FC Barcelona nu a mai putut să-i înregistreze contractul și a fost nevoită să-l cedeze pe argentinian.



În 2023, Messi putea ajunge în Arabia Saudită, la Al Ittihad. Președintele Anmar Al Haili a explicat că banii nu erau un obstacol și că îi putea oferi 1,4 miliarde de euro fotbalistului.



Doar că argentinianul a refuzat din motive familiale.



”Dacă Messi ar accepta să semneze cu Al Ittihad, i-aș oferi un contract prin care ar putea câștiga cât de mult dorește, pe cât de mult timp dorește, chiar și pe viață.



L-am contactat atunci când i-a expirat contractul cu PSG. I-am oferit 1,4 miliarde de euro. A refuzat o ofertă atât de mare din cauza familiei sale. Nu a ezitat să refuze, deoarece familia este mai importantă decât banii. Îl respect, iar Al Ittihad îi va ține mereu ușile deschise, poate veni oricând dorește.



Să-l avem pe Messi aici, în Arabia Saudită, în tricoul nostru, nu înseamnă nimic din punct de vedere economic pentru mine. Am sărbători campionatul chiar înainte să înceapă, pentru că am avea cel mai bun jucător din istoria fotbalului”, a spus Anmar Al Haili, citat de Marca.

