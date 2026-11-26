Al Jazira s-a impus cu 1-0 contra lui Gol Gohar. Unicul gol al formației din Emirate a fost reușit de Anderson Talisca, în minutul 40, iar echipa lui Cosmin Olăroiu și-a asigurat deja calificarea în fazele eliminatorii.

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Arbitrul acuzat că s-a prezentat la meci sub influența alcoolului ar fi avut o problemă de sănătate

Hanna Hattab, arbitrul sirian delegat la această partidă, a fost acuzat de cei de la Gol Gohar că a condus partida sub influența băuturilor alcoolice. Iranienii au observat un comportament bizar al arbitrului și înaintea meciului, însă deciziile luate de acesta în timpul primei reprize le-au întărit suspiciunile.

Cea mai ciudată fază s-a petrecut în minutul 32, când Ersin Destanoglu, portarul lui Al Jazira, a văzut cartonașul galben după un fault comis de un coechipier, dar la care nu a avut vreo implicare.

Acela a fost momentul în care a răbufnit și Cosmin Olăroiu. Antrenorul român a fost surprins de camerele de filmat în timp ce le spunea celor aflați la marginea terenului ”He's drunk, he's drunk” (n.r. E beat, e beat!).

În urma acuzațiilor, s-a decis ca arbitrul să fie schimbat la pauză, însă realitatea ar fi cu totul alta. Un apropiat al lui Hanna Hattab a dezvăluit că prestația și comportamentul bizar al arbitrului din timpul meciului dintre Al Jazira și Gol Gahar au fost cauzate de o problemă de sănătate, care a dus la înlocuirea centralului la pauza meciului.

”Arbitrul Hattab nu a consumat băuturi alcoolice. Acesta părea pur și simplu epuizat și a suferit o scădere bruscă a tensiunii arteriale”, a dezvăluit al patrulea oficial Ammar Abu Alou.

Această variantă a fost confirmată și de o sursă apropiată arbitrului.

”Arbitrul a acuzat o problemă medicală care a necesitat înlocuirea sa. Acesta a primit îngrijiri medicale sub supravegherea staffului medical al celor de la Al Jazira, care i-a recomandat să nu continue partida, motiv pentru care a fost efectuată schimbarea”, a spus o sursă apropiată arbitrului, conform Arriyadiyah.