N-au mai avut răbdare! Barcelona l-a anunțat pe noul antrenor Xavi în toiul nopții

După anunțul oficial al qatarezilor de la Al Sadd, FC Barcelona nu a mai avut răbdare și l-a anunțat pe Xavi antrenor în toiul nopții!

”Mister X6VI” și ”Xavi Hernandez se întoarce acasă după șase ani de la plecarea de pe Camp Nou”, au postat catalanii pe pagina oficială de Twitter în jurul orei 3.

Prezentarea oficială va avea loc luni, a precizat FC Barcelona. Fostul mijlocaș a semnat un contract pe două sezoane și jumătate.

Barcelona își vede astfel visul împlinit: revenirea lui Xavi pe ”Camp Nou”, ca antrenor în locul demisului Ronald Koeman.

Ca jucător, spaniolul a făcut parte din marea echipă a Barcelonei care a câștigat de patru ori Liga Campionilor, în 2006, 2009, 2011 și 2015.

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t