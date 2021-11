Oficial: șeicii din Qatar îl lasă pe Xavi la FC Barcelona!

Clubul qatarez Al Sadd a postat în urmă cu doar câteva minute o declarație oficială asupra subiectului momentului, trecerea antrenorului Xavi la FC Barcelona.

”Administrația de la Al Sadd este de acord cu plecarea lui Xavi la Barcelona după plata clauzei de reziliere stipulate în contract. Ne-am înțeles să cooperăm cu Barcelona pe viitor. Xavi este o parte importantă din istoria lui Al Sadd și îi urăm succes”, a scris gruparea din Qatar pe contul oficial de Twitter.

Barcelona își vede astfel visul împlinit: revenirea lui Xavi pe ”Camp Nou”, ca antrenor în locul demisului Ronald Koeman.

Ca jucător, spaniolul a făcut parte din marea echipă a Barcelonei care a câștigat de patru ori Liga Campionilor, în 2006, 2009, 2011 și 2015.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X