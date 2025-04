Adrian Mutu a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre viitorul lui Edward Iordănescu. Fostul selecționer ar fi intrat pe radarul Federației din Emiratele Arabe Unite pentru postul de selecționer.



Iordănescu jr. este liber de contract din vara anului trecut, după ce a refuzat să-și prelungească înțelegerea cu echipa națională a României.

Iordănescu jr. îi face concurență lui Olăroiu



Conform lui Mutu, Cosmin Olăroiu, un nume cu rezonanță în fotbalul din Golf, nu este singurul român vizat de arabi, așa cum se știa până acum. Alături de el, pe lista șeicilor s-ar afla și Edi Iordănescu.



"Eu am auzit că el sau Edi Iordănescu. Am înțeles că sunt în discuție cu doi antrenori români, Cosmin Olăroiu și Edi Iordănescu. Așa am auzit eu acum!", a dezvăluit Adrian Mutu, potrivit Fanatik.



Astfel, după încheierea mandatului la naționala României, Edi Iordănescu ar putea reveni în antrenorat direct pe banca unei echipe naționale din Golf.