Mourinho, declaratie spectaculoasa despre un fost antrenor al CFR-ului: "Mi-a zis sa astept afara 2 minute! A facut el treaba murdara pentru mine!"

Jose Mourinho a facut o declaratie neasteptata despre un fost antrenor al CFR-ului.



Mourinho a povestit in presa portugheza un episod de pe vremea cand era antrenor la FC Porto, iar Jorge Costa era jucatori sau. "The Special One" a vrut la un moment dat sa isi certe fotbalistii pentru care erau condusi cu 0-2 la pauza.

Jorge Costa, care peste ani avea sa devina antrenorul CFR-ului, si-a linistit antrenorul si a discutat el cu coechipierii. FC Porto a revenit in acea partida si a castigat cu 3-2.

"La un moment dat eram condusi cu 2-0 la pauza si ma indreptam fumegand spre vestiare. Mi-a spus sa astept afara doar doua minute, a facut el munca murdara pentru mine. S-a terminat 3-2", a declarat Mourinho, potrivit record.pt.

Jorge Costa a castigat Cupa UEFA si Liga Campionilor cu FC Porto si s-a retras din activitate in 2006. In sezonul 2011-2012 a fost antrenorul CFR-ului pentru 26 de meciuri: a castigat 15 partide, a pierdut 5 si a terminat la egalitate in alte 6 randuri.