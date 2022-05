Moment de panică pe Camp Nou! Araujo, scos cu salvarea de pe teren după ce s-a lovit cap în cap cu un coleg

Fundaşul internaţional uruguayan Ronald Araujo a fost evacuat cu ambulanţa de pe stadionul Camp Nou, după o lovitură cap în cap cu coechipierul său Gavi în meciul câştigat de echipa sa FC Barcelona, cu Celta Vigo (3-1), marţi seara, în cadrul etapei a 36-a din prima ligă spaniolă de fotbal, informează AFP.

La un balon aerian, Ronald Araujo l-a lovit cu capul pe coechipierul său, apoi a revenit în postul său clătinându-se, înainte de a se prăbuşi la pământ pe când scorul era 3-1 pentru catalani.

Coechipierul său Eric Garcia şi căpitanul lui Celta Vigo, Iago Aspas, i-au acordat primul ajutor, apoi o maşină a ambulanţei a pătruns pe terenul arenei Camp Nou.

Jucătorul a fost pus pe targă şi urcat în ambulanţă. El a fost înlocuit cu Clement Lenglet în min. 68.

„Ronald Araujo suferă de o comoţie şi a fost transferat la un centru spitalicesc pentru examene amănunţite”, a precizat Barcelona într-un comunicat.

Araujo, în vârstă de 23 ani, şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona la finele lunii trecute până în 2026, cu o clauză de cedare fixată la un miliard de euro.

