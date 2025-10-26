Echipa pregătită de Elias Charalambous a înregistrat doar trei victorii în 13 etape disputate în sezonul regulat al Superligii României. Patru remize și șase eșecuri au mai consemnat roș-albaștrii până acum.



Oferte din China pentru un jucător de la FCSB: ”Și China e Europa dacă primești 1.000.000 de $”



Ioan Becali, agent FIFA, a dezvăluit că Darius Olaru, căpitanul lui FCSB, încă prezintă interes. Fotbalistul, cotat la 7,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, se află la gruparea roș-albastră din ianuarie 2020.



Becali a sugerat, de asemenea, și că Olaru parcă nu mai e jucătorul de odinioară și că trece printr-o pasă proastă. În actuala stagiune, căpitanul lui FCSB a înscris de trei ori în preliminariile Europa League și o singură dată în preliminariile Champions League.



”Parcă nu mai e el, nu își mai revine. Era mijlocașul care primea mingea, degaja frumos, marca, trăgea la poartă, a marcat multe goluri acum 2 ani. Face 28 de ani…



(n.r. – mai există vreun interes pentru el?) Sunt echipe. Vedem. Sunt echipe în China… (n.r. – Europa, nu?) China nu e Europa dacă îți dă 1.000.000 de dolari? Kazahstan, dacă își dă un milion, nu e Europa?”, a spus Ioan Becali, potrivit fanatik.

Pentru FCSB urmează meciul cu UTA de duminică seară, de la ora 20:30, de pe Arena Națională, în etapa cu numărul 14 din sezonul regulat al Superligii României.



Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată clasamentul Superligii României

