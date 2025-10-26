Echipa pregătită de Elias Charalambous a înregistrat doar trei victorii în 13 etape disputate în sezonul regulat al Superligii României. Patru remize și șase eșecuri au mai consemnat roș-albaștrii până acum.
Oferte din China pentru un jucător de la FCSB: ”Și China e Europa dacă primești 1.000.000 de $”
Ioan Becali, agent FIFA, a dezvăluit că Darius Olaru, căpitanul lui FCSB, încă prezintă interes. Fotbalistul, cotat la 7,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, se află la gruparea roș-albastră din ianuarie 2020.
Becali a sugerat, de asemenea, și că Olaru parcă nu mai e jucătorul de odinioară și că trece printr-o pasă proastă. În actuala stagiune, căpitanul lui FCSB a înscris de trei ori în preliminariile Europa League și o singură dată în preliminariile Champions League.
”Parcă nu mai e el, nu își mai revine. Era mijlocașul care primea mingea, degaja frumos, marca, trăgea la poartă, a marcat multe goluri acum 2 ani. Face 28 de ani…
(n.r. – mai există vreun interes pentru el?) Sunt echipe. Vedem. Sunt echipe în China… (n.r. – Europa, nu?) China nu e Europa dacă îți dă 1.000.000 de dolari? Kazahstan, dacă își dă un milion, nu e Europa?”, a spus Ioan Becali, potrivit fanatik.
Pentru FCSB urmează meciul cu UTA de duminică seară, de la ora 20:30, de pe Arena Națională, în etapa cu numărul 14 din sezonul regulat al Superligii României.
