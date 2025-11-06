Dacă Inter Miami nu va fi eliminată prematur, Leo Messi va avea de lucru până la începutul lunii decembrie, atunci când este programată finala campionatului.

Galatasaray vrea să îl împrumute pe Lionel Messi

Apoi, campionul mondial va fi în vacanță până în luna martie, când va începe un nou sezon.

Din acest motiv, Galatasaray, club care participă în faza principală Champions League, a pus la cale un plan inedit. Turcii vor să îl împrumute pe Messi pentru patru luni, o mutare care ar fi benefică pentru toate părțile implicate. Inter Miami ar încasa o sumă importantă, Galatasaray ar profita de caltățile incontestabile ale argentinianului, iar Messi s-ar menține în formă pentru Cupa Mondială programată în vară.

Conform Fotomac, Galatasaray a făcut deja prima ofertă pentru fotbalistul argentinian.

În momentul de față, Galatasaray ocupă locul 9 în faza principală Champions League, cu 9 puncte acumulate în patru etape.

