Messi, intr-o noua ipostaza INEDITA! Cum a fost surprins argentinianul in primul meci post-pandemie al Barcelonei

La Liga a revenit pe 12 iunie, iar Barcelona a jucat sambata primul meci dupa pauza de 3 luni cauzata de noul coronavirus.

Catalanii s-au impus cu 4-0 in fata celor de la Mallorca, iar Messi a fost in centrul atentiei. Nu doar pentru ca a inscris un gol si a dat 2 pase decisive, ci si pentru look-ul inedit pe care l-a afisat.

In plus, oficialii Barcelonei au publicat dupa meci o fotografie in care Messi apare intr-o ipostaza noua. Argentinianul a fost surprins, intr-una dintre pauzele de hidratare, dandu-le indicatii coechipierilor sai. Jucatorii si antrenorul Quique Setien erau foarte atenti la discursul lui Messi.

Imaginea postata pe contul de Twitter al Barcelonei, cu mesajul "Urmeaza-ti liderul", a devenit virala intr-un timp record.

De asemenea, si jurnalistii spanioli au fost impresionati de noua ipostaza care il avantajeaza pe Messi, ei comentand ca imaginea valoreaza cat 1.000 de cuvinte.