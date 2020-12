BREAKING NEWS | Barcelona da prima LOVITURA a iernii! Un fost campion mondial urmeaza sa ajunga pe Camp Nou: agentul a confirmat TOTUL

Barcelona are mai probleme in defensiva, iar Koeman are nevoie de intariri pentru 2021.

Catalanii au incercat sa-l aduca pe Eric Garcia de la Manchester City, dar "cetatenii" nu au de gand sa-l lase pe jucator sa plece in vara, iar internationalul spaniol ar putea sa ajunga la club abia din vara anului urmator cand ii expira contractul.

Barcelona s-a reorientat repede, iar agentul lui Mustafi este in Spania pentru a purta discutii cu clubul, conform lui Josep Capdevila, jurnalist SPORT. Mustafi nu a intrat in planurile lui Arteta pentru acest sezon, iar fundasul de 28 de ani a evoluat foarte putin in acest sezon. "Tunarii" au de gand sa-l lase sa plece. 8 meciuri a adunat in acest sezon, iar intelegerea lui cu Arsenal expira in iunie 2021.

Koeman nu are foarte multe solutii in defensiva, avand in vedere ca Pique este accidentat, iar Umtiti abia a revenit dupa o pauza de aproximativ jumatate de an. Barcelona ii mai are la dispozitie pe jucatorii veniti de la echipa secunda, Araujo si Mingueza, alaturi de Clement Lenglet, fundas care a comis foarte multe erori in ultima perioada.

Mustafi ar fi solutia perfecta pentru catalani, avand in vedere ca exista posibilitatea ca Arsenal sa-l lase sa plece liber din cauza salariului mare pe care il are.

Mustafi este campion mondial cu Germania in 2014, iar cu Arsenal a reusit sa castige doua Cupe ale Angliei si o Cupa a Ligii.