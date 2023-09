Ce a făcut Inter Miami în meciul în care Lionel Messi, Jordi Alba și Sergio Busquets au fost absenți 

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, golurile fiind marcate în repriza secundă, de către Ruiz pentru oaspeți, în minutul 52, gazdele restabilind egalitatea în minutul 66, în urma reușitei lui McGuire.

Meciul cu ocupanta locului secund în MLS s-a jucat într-o situație aparte pentru Inter Miami, Lionel Messi, Jordi Alba și Sergio Busquets fiind absenți.

Primii doi nu au făcut deplasarea cu echipa din motive medicale, în timp ce Sergio Busquets a fost odihnit de către Gerardo Martino.

Inter Miami urmează să joace pentru al doilea sezon al trofeului, pe 28 septembrie, împotriva celor de la Houston Dynamo, motiv pentru care starurile echipei au fost menajate.

În urma rezultatului din MLS, Inter Miami se află pe penultimul loc în Conferința de Est, la cinci puncte distanță de pozițiile care o pot califica în faza play-off-ului.

Ruiz puts it in the back of the net ????

Martínez to Ruiz for the first of the night to give us the lead over Orlando.#ORLvMIA | 0-1 pic.twitter.com/qEWG1J0pSU