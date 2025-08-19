Starul Lionel Messi şi talentatul Franco Mastantuono, noul jucător al Realului, se numără printre cei 31 de fotbalişti convocaţi de selecţionerul Lionel Scaloni pentru ultimele două meciuri ale Argentinei în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Între cei 31 de jucători convocaţi se află şi 18 care au făcut parte din lotul care câştiga titlul mondial, în 2022, în Qatar.

În ultimele sale partide din această campanie, Argentina va juca pe 4 septembrie cu Venezuela, la Buenos Aires, şi pe 9 septembrie, în deplasare, cu Ecuadorul.

Messi revine în lot după ce a ratat meciurile din iunie cu Chile (1-0) şi Columbia (1-1), din cauza unei accidentări.

Mastantuono a fost convocat pentru a doua oară la naţionala albiceleste, o altă noutate fiind Claudio ''Diablito'' Echeverri, component al echipei Manchester City. Alte noutăţi sunt Alan Varela (Porto), Nicolas Paz (Como) şi Valentin Carboni (Genoa), alături de revenirile lui Gonzalo Montiel, Marcos Acuna şi Julio Soler.

Un nume neaşteptat este cel al atacantului Jose Manuel Lopez (1,90 metri, 24 ani), care joacă la echipa braziliană Palmeiras din 2022, pentru care a marcat 47 de goluri în 156 de partide.

Potrivit Agerpres, Argentina conduce în clasamentul preliminariilor sud-americane, cu 35 de puncte, zece mai mult decât Ecuador şi Brazilia.

Lotul convocat de Scaloni:

*Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa/Anglia), Walter Benitez (Crystal Palace/Anglia), Geronimo Rulli (Olympique Marseille/Franţa);

*Fundaşi: Cristian Romero (Tottenham Hotspur/Anglia), Nicolas Otamendi (Benfica/Portugalia), Nahuel Molina (Atletico Madrid/Spania), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille/Franţa), Juan Foyth (Villarreal/Spania), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon/Franţa), Marcos Acuna (River Plate), Julio Soler (Bournemouth/Anglia), Facundo Medina (Olympique Marseille/Franţa);

*Mijlocaşi: Alexis Mac Allister (Liverpool/Anglia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/Germania), Alan Varela (FC Porto/Portugalia), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atletico Madrid/Spania), Nicolas Paz (Como/Italia), Rodrigo De Paul (Inter Miami/SUA), Giovani Lo Celso (Real Betis Sevilla/Spania), Claudio Echeverri (Manchester City/Anglia), Franco Mastantuono (Real Madrid/Spania), Valentín Carboni (Genoa/Italia);

*Atacanţi: Giuliano Simeone (Atletico Madrid/Spania), Angel Correa (Tigres/Mexic), Julian Alvarez (Atletico Madrid/Spania), Nicolas Gonzalez (Juventus/Italia), Lionel Messi (Inter Miami/SUA), Lautaro Martinez (Inter Milano/Italia), Jose Manuel Lopez (Palmeiras/Brazilia).

