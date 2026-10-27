În Grupa A, Corvinul și Rapid s-au întâlnit la Hunedoara, iar la capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 0-0, astfel că ambele echipe au obținut câte un punct.

În această partidă, Daniel Pancu a trimis în teren mai mulți jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon pentru Rapid în campionat. Printre ei se numără și Claudiu Petrila (25 de ani), care a tras și primele concluzii la finalul partidei.

Claudiu Petrila, prima reacție după Corvinul - Rapid

Decarul rapidist a explicat de ce echipa sa nu a reușit să câștige la Petroșani și se gândește deja la următoarea partidă din Cupa României, pe care Rapid o va disputa în Giulești cu UTA.

„Am jucat la victorie, ca în fiecare meci. Am luat un punct, acum depindem de meciul din Giulești. Nu știu dacă ne-a împiedicat ceva, puteam fi mai atenți la ultima pasă, dar putem spune că terenul a fost un pic greu, a fost foarte moale, trebuia să gândești repede.

Și noi ne-am dorit foarte mult să facem un meci bun, să alergăm pentru echipă. N-am simțit că au fost mai proaspeți”, a spus Petrila, la flash-interviu.

Cu o rundă înainte de final FC Botoșani (1p) e sigur eliminată. Poli Timișoara (0p) și Minerul Lupeni (0p) încă nu au jucat în runda a doua, astfel că mai au șanse la calificare, char dacă reduse.