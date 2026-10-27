Sport.ro, pe locul al treilea la tir sportiv

Cu prilejul Zilei Armatei României s-a desfășurat Cupa Presei la Tir, în sala de tir din incinta Stadionului Steaua din București. Activitatea s-a desfășurat pe trei secțiuni - tir sportiv, tir cu arcul și laser run, zecile de jurnaliști având ocazia să își testeze îndemânarea, precizia și capacitatea de concentrare prin probe specifice acestor discipline. Jurnalistul Gabriel Chirea, reprezentatul Sport.ro și al trustului media PRO TV, a câștigat medalia de bronz la proba de tir sportiv, pușcă cu aer comprimat, distanța 10 metri.

Competiția se programată anual și ediția din acest an a fost organizată cu sprijinul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, al militarilor răniți participanți la programul de recuperare fizică și psihică prin sport Invictus, al Marel Catering, în calitate de sponsor, și al Asociației de Caritate din Armata României "Camarazii", în calitate de partener neguvernamental.

Noul stadion din Ghencea, inaugurat în 2021

Stadionul Steaua, cunoscut și sub numele de Stadionul Ghencea, este o arenă din Sectorul 6 al Bucureștiului, care a fost redeschis în 2021, cu ocazia organizării Euro 2020 de către România. A costat 95 de milioane de euro și are 31.254 de locuri pe scaune. Aici au fost găzduite meciuri de fotbal, este omologat pentru partide de rugby, iar sub tribune se mai găsesc birouri, un hotel, vestiare și săli de forță, spații comerciale, săli de conferință, Muzeul CSA Steaua Bucuresti și zone dedicate antrenamentului pentru diverse discipline sportive (tir sportiv, haltere, box, judo, lupte, tenis de masă, tir cu arcul).

Complexul din Ghencea mai are terenuri de antrenament pentru fotbal, un stadion de rugby, un bazin de înot și săli pentru gimnastică și scrimă. De asemenea, echipele de handbal (Sala Sporturilor Concordia, Chiajna), baschet (Sala Sporturilor "Mihai Viteazul", București), hochei (Patinoarul Berceni Arena, București), volei (Sala Sporturilor "Mihai Viteazul", București) și canotaj (Complexul Sportiv Național "Elisabeta Lipă", Snagov) își desfășoară activitatea în alte locații. Clubul militar are peste 400 de angajați, iar la Jocurile Olimpice de la Paris a fost reprezentat de 42 de sportivi.