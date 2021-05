Care restrictii? Fanii lui Lille au facut spectacol inaintea meciului cu Lens. Suprematia lui PSG, amenintata

Lille este la un pas de castigarea celui de-al patrulea titlu din istorie, iar fanii sunt gata sa faca orice pentru a-si vedea idolii triumfand.

Suporterii liderului la zi din Ligue 1 au uitat de restrictiile impuse de pandemia de coronavirus in Franta si s-au adunat cu mic, cu mare pentru a-si sustine idolii inaintea disputei cu Lens, ce va avea loc in aceasta seara, de la ora 22.00.

Lille on their way to Lens for tonight’s derby. pic.twitter.com/799colnyE4 — Get French Football News (@GFFN) May 7, 2021

Cu torte si fumigene in maini, suporterii lui Lille au aplaudat si au canta minute in sir.

Lille este lider in Franta, cu 76 de puncte, unul mai mult decat PSG, si se afla la doar cateva etape distanta de a-i sufla titlul PSG-ului, echipa care a castigat nu mai putin de sapte titluri in ultimii opt ani de zile.

Lille are trei titluri in palmares. Ultima oara a cucerit trofeul in sezonul 2010-2011.