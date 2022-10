Mason Greenwood, acuzat pentru tentativă de viol, a fost eliberat pe cauțiune. Ce scrie presa din Anglia

Fotbalistul echipei Manchester United, Mason Greenwood, a fost eliberat pe cauţiune, după ce a fost pus sub acuzare pentru tentativă de viol, informează bbc.com.

Jucătorul în vârstă de 21 de ani a fost pus sub acuzare şi pentru agresiune. Decizia de eliberare pe cauţiune a fost luată de un tribunal din Manchester, după o audiere privată.

Fotbalistul fusese reţinut sâmbătă pentru încălcarea controlului judiciar. Mason Greenwood a fost acuzat de tentativă de viol şi agresiune, ambele comise la adresa fostei sale partenere, Harriet Robson.

Greenwood nu a mai evoluat într-un meci de fotbal din data de 30 ianuarie 2021, ziua în care a fost acuzat de agresiune la adresa prietenei sale, iar Manchester United l-a suspendat. News.ro

