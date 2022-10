Paul Pogba, operat la începutul lunii septembrie la genunchiul drept, a reluat "parţial" antrenamentele colective cu Juventus Torino, cu mai puţin de o lună înainte de lovitura de începere a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie), a anunţat, marţi, clubul italian.

Pogba, unul din jucătorii cheie ai echipei Franţei, nu a disputat încă niciun meci oficial pentru Juventus şi ar putea reveni pe teren la finalul lunii, pentru a se putea integra in extremis în echipa Franţei pentru Cupa Mondială din Qatar.

Pogba a participat la exerciţii de alergare fără minge, iar apoi a lucrat asupra controlului balonului cu restul coechipierilor săi, între care un alt convalescent, Federico Chiesa, conform imaginilor difuzate de canalul de televiziune al clubului. Nu a fost fixată o dată pentru revenirea internaţionalului francez de 29 de ani.

V happy to be on the green again! ⚪⚫ #ForzaJuve pic.twitter.com/fNv33MK9yj