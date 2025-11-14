NEWS ALERT Panică la Inter! Superstarul lui Chivu s-a întors accidentat de la națională

Panică la Inter! Superstarul lui Chivu s-a întors accidentat de la națională
Inter are motive serioase de îngrijorare înaintea derby-ului cu AC Milan. 

Denzel DumfriesInter MilanoOlandaAC Milan
Denzel Dumfries, unul dintre oamenii-cheie ai campioanei Italiei și jucător de bază pentru Cristian Chivu, s-a întors accidentat de la națională.

Fundașul lateral de 29 de ani a acuzat probleme la glezna stângă în timpul antrenamentului Olandei de marți, iar selecționerul Ronald Koeman a decis să îl scoată complet din lot pentru partida cu Polonia, meci decisiv în preliminariile CM 2026.

Panică la Inter! Superstarul lui Chivu s-a întors accidentat de la națională

Conform presei olandeze, Dumfries a părăsit ședința de pregătire mai devreme și a fost văzut pe margine, fără ghete, semn clar că disconfortul nu este deloc minor.

Dumfries va ajunge sâmbătă la „Appiano Gentile”, unde Inter îl va supune unor investigații suplimentare. Primele informații nu indică o accidentare gravă, însă stafful nu vrea să își asume niciun risc.

Cifrele lui Denzel Dumfries

Fundașul dreapta născut la Rotterdam a înregistrat în sezonul actual 17 meciuri și și-a trecut numele pe foaia de marcatori de trei ori.

De când s-a alăturat „nerazzurrilor” în 2021, olandezul a fost o forță atât defensivă, cât și ofensivă, cu 194 meciuri jucate, 25 de goluri marcate și 26 de pase decisive livrate.

Trupa lui Cristi Chivu are o iarnă aglomerată, iar după ce se va duela cu AC Milan (23 noiembrie), va face deplasarea în capitala Spaniei pentru duelul cu Atletico Madrid in UCL, iar apoi o așteaptă dueluri cu Pisa, Venezia, Como, Liverpool, Genoa, Bologna și Atalanta, cel din urmă fiind ultimul meci al anului.

