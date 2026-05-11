Real „sfâșiată“ după El Clasico: verdictul presei spaniole, devastator!

Real Madrid și-a întregit prăbușirea zgomotoasă! Ca și cum perspectiva unui alt sezon fără trofeu și bătaia Tchouaméni – Valverde nu erau niște „pete“ suficient de mari deja pe bilanțul acestei campanii, duminică, a venit și eșecul din El Clasico: 0-2, la Barcelona.
Iar sare pe rana madrilenilor a fost pus de faptul că, sub ochii lor, catalanii au sărbătorit câștigarea titlului cu numărul 29, în urma succesului de duminică.
Firește, după această succesiune nefericită de evenimente pentru Real, echipa antrenată de Alvaro Arbelona a fost, pur și simplu, „sfâșiată“ în presa locală.
Verdictul spaniolilor: „Real Madrid? Zero talent!“
În primul rând, prestația Realului a fost catalogată ca fiind „neinspirată, lipsită de determinare cu niște jucători demotivați“. Mai departe, au curs analizele tăioase din cele mai importante publicații spaniole:
*Marca: O echipă a devenit campioană, iar alta e în ruine! Real Madrid ar trebuie să fie un fel de NASA al fotbalului, în elită, dar clubul e la ani-lumină distanță de așa ceva, în momentul actual. Sezonul lor e o glumă! Real Madrid a fost atât de slabă, încât senzația a fost că, pentru prima dată în istoria derby-ului, Barcelona a avut milă de rivala ei.
*AS: Nu există nicio scuză pentru prestația Realului. Diferența care s-a văzut între echipe pe teren a fost evidentă. Pur și simplu, Real Madrid nu joacă fotbal. Zero la capitolul de talent. Real Madrid e o echipă fără lideri. Iar starul echipei, Mbappe, nu ia lucrurile în serios. La ce a arătat echipa, trebuie să fie organizată o conferință de presă prin care jucătorii și stafful să le ceară scuze fanilor.