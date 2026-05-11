Real „sfâșiată“ după El Clasico: verdictul presei spaniole, devastator!

Real „sfâșiată“ după El Clasico: verdictul presei spaniole, devastator! La Liga
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formația madrileană va bifa al doilea sezon la rând fără trofeu. Și, colac peste pupăză, a fost surclasată și în duelul de prestigiu cu marea rivală Barcelona (0-2).

TAGS:
BarcelonaReal Madrid
Din articol

Real Madrid și-a întregit prăbușirea zgomotoasă! Ca și cum perspectiva unui alt sezon fără trofeu și bătaia Tchouaméni – Valverde nu erau niște „pete“ suficient de mari deja pe bilanțul acestei campanii, duminică, a venit și eșecul din El Clasico: 0-2, la Barcelona.

Iar sare pe rana madrilenilor a fost pus de faptul că, sub ochii lor, catalanii au sărbătorit câștigarea titlului cu numărul 29, în urma succesului de duminică. 

Firește, după această succesiune nefericită de evenimente pentru Real, echipa antrenată de Alvaro Arbelona a fost, pur și simplu, „sfâșiată“ în presa locală.

Barcelona, campioană după victoria cu Real Madrid

  • Screenshot 2026 05 11 000843
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Verdictul spaniolilor: „Real Madrid? Zero talent!“

În primul rând, prestația Realului a fost catalogată ca fiind „neinspirată, lipsită de determinare cu niște jucători demotivați“. Mai departe, au curs analizele tăioase din cele mai importante publicații spaniole:

*Marca: O echipă a devenit campioană, iar alta e în ruine! Real Madrid ar trebuie să fie un fel de NASA al fotbalului, în elită, dar clubul e la ani-lumină distanță de așa ceva, în momentul actual. Sezonul lor e o glumă! Real Madrid a fost atât de slabă, încât senzația a fost că, pentru prima dată în istoria derby-ului, Barcelona a avut milă de rivala ei.

*AS: Nu există nicio scuză pentru prestația Realului. Diferența care s-a văzut între echipe pe teren a fost evidentă. Pur și simplu, Real Madrid nu joacă fotbal. Zero la capitolul de talent. Real Madrid e o echipă fără lideri. Iar starul echipei, Mbappe, nu ia lucrurile în serios. La ce a arătat echipa, trebuie să fie organizată o conferință de presă prin care jucătorii și stafful să le ceară scuze fanilor.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Uraniu fără reacție”. Cum a murit încet o industrie care hrănea mii de oameni. Avem resurse și minerale rare, dar importăm
„Uraniu fără reacție”. Cum a murit încet o industrie care hrănea mii de oameni. Avem resurse și minerale rare, dar importăm
ARTICOLE PE SUBIECT
Vinicius, căpitanul care a îngropat-o pe Real Madrid. Cum a provocat haos brazilianul
Vinicius, căpitanul care a îngropat-o pe Real Madrid. Cum a provocat haos brazilianul
Toate camerele au fost pe ea! Olivia Rodrigo a încins spiritele la Barcelona - Real Madrid
Toate camerele au fost pe ea! Olivia Rodrigo a încins spiritele la Barcelona - Real Madrid
Mbappe i-a enervat la culme pe fanii lui Real Madrid! Ce a făcut atacantul la 2-0 pentru Barcelona
Mbappe i-a enervat la culme pe fanii lui Real Madrid! Ce a făcut atacantul la 2-0 pentru Barcelona
ULTIMELE STIRI
Alex Mitriță, gol caraghios în China! Cum se distrează olteanul în fotbalul asiatic
Alex Mitriță, gol caraghios în China! Cum se distrează olteanul în fotbalul asiatic
Gestul petrecut sub ochii lui Coman, șocant pentru Florinel: fostul star al FCSB-ului, față în față cu unul dintre „greii“ planetei
Gestul petrecut sub ochii lui Coman, șocant pentru Florinel: fostul star al FCSB-ului, față în față cu unul dintre „greii“ planetei
Răzvan Lucescu a pierdut titlul și i-a felicitat pe campioni! Ce a spus despre Răzvan Marin și compania
Răzvan Lucescu a pierdut titlul și i-a felicitat pe campioni! Ce a spus despre Răzvan Marin și compania
Revoluție la Real Madrid! Anunțul făcut imediat după eșecul din El Clasico
Revoluție la Real Madrid! Anunțul făcut imediat după eșecul din El Clasico
Reacția lui Hansi Flick după ce Barcelona a devenit campioană: ”Nu voi uita niciodată ziua asta! Tatăl meu a murit”
Reacția lui Hansi Flick după ce Barcelona a devenit campioană: ”Nu voi uita niciodată ziua asta! Tatăl meu a murit”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Politic schimbă echipa

Dennis Politic schimbă echipa

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

A pupat podeaua în primele secunde, apoi s-a dezlănțuit! Cum s-a terminat Daniel Dubois - Fabio Wardley, meci pentru titlul mondial WBO la grea

A pupat podeaua în primele secunde, apoi s-a dezlănțuit! Cum s-a terminat Daniel Dubois - Fabio Wardley, meci pentru titlul mondial WBO la grea

Primul antrenor care a refuzat CFR Cluj, după ce Pancu ar fi bătut palma cu Rapid

Primul antrenor care a refuzat CFR Cluj, după ce Pancu ar fi bătut palma cu Rapid

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal



Recomandarile redactiei
Gestul petrecut sub ochii lui Coman, șocant pentru Florinel: fostul star al FCSB-ului, față în față cu unul dintre „greii“ planetei
Gestul petrecut sub ochii lui Coman, șocant pentru Florinel: fostul star al FCSB-ului, față în față cu unul dintre „greii“ planetei
Răzvan Lucescu a pierdut titlul și i-a felicitat pe campioni! Ce a spus despre Răzvan Marin și compania
Răzvan Lucescu a pierdut titlul și i-a felicitat pe campioni! Ce a spus despre Răzvan Marin și compania
Revoluție la Real Madrid! Anunțul făcut imediat după eșecul din El Clasico
Revoluție la Real Madrid! Anunțul făcut imediat după eșecul din El Clasico
Reacția lui Hansi Flick după ce Barcelona a devenit campioană: ”Nu voi uita niciodată ziua asta! Tatăl meu a murit”
Reacția lui Hansi Flick după ce Barcelona a devenit campioană: ”Nu voi uita niciodată ziua asta! Tatăl meu a murit”
Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
Alte subiecte de interes
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!