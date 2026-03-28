OFICIAL Arabii au făcut anunțul despre Marius Șumudică

Antrenorul a părăsit banca lui Al Okhdood.

La 10 zile de când Marius Șumudică s-a despărțit de Al Okhdood, a apărut și mesajul oficial publicat de arabi pe paginile de social media ale clubului.

”Am reziliat pe cale amiabilă cu Marius Șumudică”, a anunțat Al Okhdood.

Fostul tehnician de la Rapid a bifat 14 apariții pe banca lui Al Okhdood și a înregistrat o medie de 0,57 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Unde a mai antrenat Șumudică

De-a lungul carierei sale, Șumudică le-a mai antrenat pe Al Raed, Al Shabab, Malatyaspor, CFR Cluj, Rizespor, Al Shabab, Kayserispor, Astra Giurgiu, Concordia Chiajna, Al Shaab, U Cluj, FC Vaslui, FC Brașov, Kavala, istrița, Farul, Progresul, Inter Gaz și Rocar.

Șumudică are un titlu de antrenor, cu Astra Giurgiu în sezonul 2015/16.

După Șumudică, potopul: decizia luată de saudiți după ce românul a „îngropat“ echipa

Imediat după îndepărtarea lui Șumudică, șefii lui Al-Okhdood au luat în calcul aducerea unui alt tehnician străin. Ulterior însă, au renunțat la această idee, în condițiile în care salvarea de la retrogradare ține de domeniul SF-ului.

De aceea, Al-Okhdood s-a reorientat și a ajuns la un acord cu un antrenor saudit. Vorbim despre Yousef Al-Ghadeer (foto, sus), fost secund al echipei naționale care, la nivel de cluburi, a lucrat numai în Arabia Saudită.

Potrivit jurnaliștilor locali, așteptările de la Yousef Al-Ghadeer sunt minime, el fiind adus doar pentru a încheia sezonul cu rezultate cât mai bune.

Publicitate
