'Mâna lui Dumnezeu' a lovit din nou! :) Un jucător de la Napoli, gol flagrant înscris cu mâna! Arbitrul a validat reușita

Un tânăr fotbalist de-ai lui Napoli a reușit să înscrie exact ca Diego Maradona, trimițând balonul în poartă cu mâna. Coincidența face ca numele său să fie Giandiego Pinzolo.

Faza a avut loc în minutul 81, în urma unui corner, când italianul a trimis balonul în poartă cu mâna, fără ca arbitrul să observe, spre furia jucătorilor Romei. Reușita sa a fost validată de centralul meciului, iar câțiva dintre adversari au văzut și cartonașul galben pentru proteste.

Reluările au arătat clar faptul că jucătorul își folosește mâna pentru a înscrie, profitând de ieșirea eronată a tânărului portar al Romei.

Napoli U16 player scores a Maradona-like goal with his hand... and his name is Diego ✋

(via @OfficialASRoma) pic.twitter.com/pzcgqU5hF3