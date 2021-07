Man si Mihaila pot fi imprumutati in Serie A! Antrenorul care i-a adus la Parma ii doreste la noua sa echipa 

Cei doi internationali romani pot ramane in Serie A, desi Parma a retrogradat.

Dennis Man (22 ani) si Valentin Mihaila (21 ani) ar putea juca in sezonul urmator la Sampdoria, echipa preluata recent de Roberto D'Aversa, antrenorul care a insistat pentru transferul celor doi romani la Parma. Dupa ce reusise promovarea in Serie B si in Serie A, el nu a putut aduce salvarea de la retrogradare, asa ca a fost inlocuit cu Enzo Maresca, fostul jucator de la Juventus, Fiorentina, Sevilla si Malaga, care a antrenat in sezonul trecut echipa secunda a celor de la Manchester City.

D'Aversa a preluat-o pe Sampdoria, unde l-a inlocuit pe veteranul Claudio Ranieri, cel care a terminat sezonul trecut pe locul al noualea in Serie A, dar patronul Massimo Ferrero vrea un loc care sa asigure participarea in cupele europene. Cei doi romani s-ar afla pe lista de jucatori pe care tehnicianul ar vrea sa ii imprumute de la Parma, impreuna cu Luigi Sepe, Juraj Kucka si Jasmin Kurtici, fiind dorit pentru un sezon, cu optiune de cumparare. Parma cere 25 de milioane de euro pentru transferul definitiv al lui Man si alte 20 de milioane de euro pentru cedarea lui Mihaila.

Patronul american Kyle Krause ar putea fi tentat sa accepte oferta, pentru a avea jucatori cu meciuri in picioare in Serie A, in vara viitoare, cand vrea sa se reintoarca in prima liga. Dar si pentru a incasa o suma de bani si a micsora presiunea bugetara, dupa ce parmegianii i-au adus pe Buffon si Vazquez, jucatori cu salarii mari, si au platit aproape 30 de milioane pentru transferuri. De altfel, Cyprien a fost imprumutat la Nantes din acelasi motiv. Pe postul lui Man, Parma ii mai poate folosi pe Karamoh, Sprocati, Siligardi, Pavone si Adorante, iar locul lui Mihaila in primul "11" poate fi acoperit de Golfo, Iacoponi, Da Cruz, Lanini, Cheddira si Brunetta.

Parma i-a transferat deja pe Gianluigi Buffon (Juventus / gratis), Franco Vazquez (Sevilla / gratis), Lautaro Valenti (Lanus / 10.5 mil. euro), Andreas Cornelius (Atalanta / 8.4 mil. euro), Wylan Cyprien (Nice / 6.7 mil. euro), Stanko Jurici (Hajduk Split / 2 mil. euro), Daniel Bernabe (Manchester City U23 / gratis) si Daniele Iacoponi (Arezzo / gratis), in timp ce alti 27 de jucatori s-au intors dupa imprumuturi, mare parte dintre ei urmand sa fie cedati din nou.

Tot in aceasta vara, clubul din Emilia-Romagna a renuntat la Matteo Darmian (Inter / 2.5 mil. euro), Gervinho (Trabzonspor), Bruno Alves (Famalicao), Wylan Cyprien (Nantes / imprumut), Graziano Pelle si Gabriele Carannante (contracte incheiate), in timp ce Hans Nicolussi (Juventus), Andrea Conti (AC Milan), Mattia Bani (Genoa) si Joshua Zirkzee (Bayern Munchen) si-au terminat imprumuturile.