"Man Monday" la Parma! :) Dennis e vedeta zilei la echipa lui. Imaginea care i-a cucerit pe italieni

Dennis Man a ajuns la Parma la sfasitul lunii ianuarie, anul acesta, in schimbul a 11 milioane de euro.

Fotbalistul roman s-a impus ca om de baza in echipa italiana. Chiar daca au retrogradat, cei de la Parma vor sa promoveze in Serie A la sfarsitul sezonului urmator si au de gand sa-i pastreze pe Man si Mihaila, romanii cotati la peste 10 milioane de euro fiecare in acest moment.

Capul de afis al campaniei de achizitii este revenirea lui Gianluigi Buffon de la Juventus. Legendarul portar italian a avut oferte de la mai multe cluburi puternice, insa a ales sa revina acolo unde incepea totul, in urma cu multi ani.

Una dintre pozele cu Man surprinse in sezonul trecut i-a 'castigat' ziua lui Man. Azi e 'Man Monday' la Parma.

Man a jucat in 14 meciuri pentru Parma, marcand doua goluri. Si-a petrecut cea mai mare parte a carierei la FCSB, unde a ajuns in 2016. Pentru echipa lui Becali a inscris de 49 de ori si a oferit 29 de pase decisive.