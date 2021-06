"Am cerut asta!" Ultimele detalii despre Man si Mihaila! Antrenorul Parmei a vorbit despre viitorul celor doi fotbalisti la Parma

Enzo Maresca a vorbit despre viitorul celor doi romani de la Parma!

Antrenorul italian a dezvaluit planurile Parmei pentru noul sezon, dar si despre viitorul celor doi romani, Dennis Man si Valentin Mihaila, care vor fi oameni de baza ai echipe.

"Am cerut sa mi se aduca fotbalisti cu caracteristicile de care am eu nevoie pentru a-mi pute in practica stilul de joc. Asta pe langa tinerii Man, Mihaila, Valenti si Brunetta, pe care ma voi baza in sezonul viitor.

Vom aborda un sistem 4-3-3, dar fucatorii for fi asezati diferit pe teren de la meci la meci, in functie de adversarul pe care il vom intalni.

Probabil ca filozofia mea de fotbal va intra in conflict cu cea dominanta in fotbalulu italian, insa merita incercat", a spus Enzo Maresca, potrivit parmalive.com.