"Trebuie sa-i ascultam sfaturile!" Mihaila, prima reactie dupa sosirea lui Buffon la Parma. Ce spune despre viitorul sau la echipa din Serie B

Mihaila si Man, colegi cu legendarul Buffon la Parma.

Valentin Mihaila a vorbit despre marea schimbare care s-a produs la Parma odata cu sosirea la club a legendarului Gianluigi Buffon.

Buffon a revenit la Parma dupa 20 de ani. Portarul de 43 de ani va fi coleg la Parma cu romanii Man si Mihaila.

"Se dadusera cateva zvonuri ca va veni, nu era 100%, dar suntem bucurosi ca este acolo. Chiar daca va apara, chiar daca nu va apara, avem multe de invatat de la el si cu siguranta ne va ajuta in vestiar.

Chiar vedeam o stire acum doua luni, cand a castigat ultimul trofeu cu Juve. A castigat trofeu si cu tatal Chiesa (n.r - Enrico), iar acum cu fiul (n.r - Federico). E un veteran, o legenda, trebuie sa-l apreciem si sa-i ascultam toate sfaturile pe care ni le va da in vestiar", a declarat Valentin Mihaila, pentru Oltenia TV.

Mihaila, nu se gandeste la plecare. Mijlocasul, hotarat sa se impuna in primul "11" si sa o duca pe Parma inapoi in Serie A.

"La Parma am apucat sa joc aproape tot returul. Nu ma gandeam ca nu ne vom salva, pentru ca am avut echipa buna. Au fost vreo patru meciuri in care marcam doua goluri, iar apoi pierdeam.

Toata lumea mi-a spus ca Serie B e un campionat foarte dur, cu echipe care lupta din primul pana in ultimul minut. Trebuie sa ne intarim echipa, sa vedem cine pleaca, cine ramane. De imprumut nu cred ca se pune problema. Nu am vorbit cu patronul sau antrenorul.

Au dat niste bani pe noi, am aratat ca putem sa ne impunem ca titulari si cred ca au nevoie de noi. Daca vor veni oferte, cum au spus si ei, vor fi negociate, dar imprumut nu cred ca ne lasa. Speram ca daca ramanem acolo sa promovam si sa jucam din nou in Serie A", a mai spus Mihaila.